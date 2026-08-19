川崎市が福島第一原発の事故に伴い発生した市内の除染廃棄物を、福島県内の最終処分場で処分していたことが市への取材でわかりました。

川崎市は福島第一原発の事故に伴い、2011年から2013年にかけて川崎市内の学校や幼稚園など49か所の市有施設の除染を行い、回収した泥や落ち葉およそ15トンは市内のコンテナで保管していました。

保管当初、除染廃棄物の放射性セシウム濃度は1キロあたり最大1万6500ベクレルでしたが、2021年度には1キロあたり最大3400ベクレルまで低下。

1キロあたり8000ベクレル以下の場合は、廃棄物処理法により通常の廃棄物と同様に自治体が処分すると定められているため、市が環境省に確認した上で、除染廃棄物は中間処理業者を通じて2024年2月に福島県の最終処分場で処分されたということです。

市は中間処理業者と契約する際、最終処分場の2つの候補地のうち1つが福島県であることを認識していましたが、福島県で処分されたことを知ったのは処分が行われた後だったということです。

市は法的な問題はないとする一方、福島県で除染廃棄物が処分されたことについて「忸怩たる思いがある」としています。