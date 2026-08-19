雪見だいふくが黄色い“月見だいふく”に 「my雪見だいふく」も新宿で“3日間限定復活”
ロッテは、アイス『雪見だいふく』ブランドから期間限定商品『雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」を9月上旬から全国で順次発売する。黄色いおもちでコクのあるバニラアイスを包み、月をイメージした“お月見仕立て”に。さらに9月25日から27日までの3日間、東京・新宿住友ビル「三角広場」で体験型イベント「雪見だいふく みんなでお月見会」を初開催する。
【画像】月見⋯？遊び心満載のレアパッケージ
『秋限定お月見仕立て』は、おもちの色を黄色にした特別仕様。パッケージを開けると、まるで満月のような黄色い雪見だいふくが現れる。パッケージは全4種類で、雪見うさぎがお月見している様子、稲穂を持っている様子、餅つきをしている様子を描いた3種類に加え、『雪見だいふく』の商品名が『月見だいふく」になったレアデザインも用意する。
さらに東京・新宿では「雪見だいふく みんなでお月見会」を初開催。会場にはシンボルとなる「巨大な月」のオブジェが登場。屋内全天候型の空間で、満月を背景にした撮影を楽しめるほか、雪見だいふくをテーマにした体験型コンテンツを展開する。
なかでも注目は、3日間限定で特別出店する「my雪見だいふく」。2026年6月から中目黒で期間限定オープンしているカスタマイズ専門カフェが、新宿「三角広場」に登場。会場ではイベント限定仕様としてアイスを自由に選んで組み合わせ、自分好みにカスタマイズした「世界にひとつだけのmy雪見だいふく」をスタッフが“手づつみ”する。包みたてならではの、やわらかもちもち食感を味わえる。
このほか、願い事を書いたLEDランタンを一斉に浮かべる「お月見ランタン打上げ体験」や、『雪見だいふく』の伸びるおもちにちなみ、掛け声をかけながら楽しめる本格的な「餅つき体験」も実施。秋の夜長に、日本の伝統的なお月見を現代的に楽しめるイベントとなる。
【商品概要】
『雪見だいふく 秋限定お月見仕立て』
発売日：9月上旬
発売地区：全国
種類別名称：アイスミルク
内容量：94ミリリットル（47ミリリットル×2）
価格：希望小売価格226円（税込）
販売期間：10月上旬ごろまで
特長：コクのあるバニラアイスをふっくらやわらかい黄色いおもちで包んだアイス。パッケージは全4種類
【イベント概要】
『雪見だいふく みんなでお月見会』
会場：新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿2丁目6-1）
営業期間：
9月25日（金）午後6：00〜午後9：00
9月26日（土）午前11：00〜午後2：00、午後2：30〜午後5：30、午後6：00〜午後9：00
9月27日（日）午前11：00〜午後2：00、午後2：30〜午後5：30、午後6：00〜午後9：00
入場チケット：
昼の部入場券（午前11：00〜午後2：00、午後2：30〜午後5：30）500円（未就学児無料）
夜の部入場券（午後6：00〜午後9：00）500円（未就学児無料）
夜の部・お月見ランタン付き入場券4000円
チケット発売日：後日案内
【画像】月見⋯？遊び心満載のレアパッケージ
『秋限定お月見仕立て』は、おもちの色を黄色にした特別仕様。パッケージを開けると、まるで満月のような黄色い雪見だいふくが現れる。パッケージは全4種類で、雪見うさぎがお月見している様子、稲穂を持っている様子、餅つきをしている様子を描いた3種類に加え、『雪見だいふく』の商品名が『月見だいふく」になったレアデザインも用意する。
なかでも注目は、3日間限定で特別出店する「my雪見だいふく」。2026年6月から中目黒で期間限定オープンしているカスタマイズ専門カフェが、新宿「三角広場」に登場。会場ではイベント限定仕様としてアイスを自由に選んで組み合わせ、自分好みにカスタマイズした「世界にひとつだけのmy雪見だいふく」をスタッフが“手づつみ”する。包みたてならではの、やわらかもちもち食感を味わえる。
このほか、願い事を書いたLEDランタンを一斉に浮かべる「お月見ランタン打上げ体験」や、『雪見だいふく』の伸びるおもちにちなみ、掛け声をかけながら楽しめる本格的な「餅つき体験」も実施。秋の夜長に、日本の伝統的なお月見を現代的に楽しめるイベントとなる。
【商品概要】
『雪見だいふく 秋限定お月見仕立て』
発売日：9月上旬
発売地区：全国
種類別名称：アイスミルク
内容量：94ミリリットル（47ミリリットル×2）
価格：希望小売価格226円（税込）
販売期間：10月上旬ごろまで
特長：コクのあるバニラアイスをふっくらやわらかい黄色いおもちで包んだアイス。パッケージは全4種類
【イベント概要】
『雪見だいふく みんなでお月見会』
会場：新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿2丁目6-1）
営業期間：
9月25日（金）午後6：00〜午後9：00
9月26日（土）午前11：00〜午後2：00、午後2：30〜午後5：30、午後6：00〜午後9：00
9月27日（日）午前11：00〜午後2：00、午後2：30〜午後5：30、午後6：00〜午後9：00
入場チケット：
昼の部入場券（午前11：00〜午後2：00、午後2：30〜午後5：30）500円（未就学児無料）
夜の部入場券（午後6：00〜午後9：00）500円（未就学児無料）
夜の部・お月見ランタン付き入場券4000円
チケット発売日：後日案内