◇セ・リーグ DeNA4−3巨人（2026年8月18日 横浜）

悲しみをこらえ、恩師・渡辺元智さんとの思い出が詰まった「ハマスタ」のグラウンドで全力プレーを貫いた。DeNA・筒香は突然過ぎる恩師との別れを受け入れられなかった。

「信じられなかった。1週間前に連絡を頂いていたので…。急なことで現実味が湧かない状況でした。一番は感謝を伝えたい」

気持ちを切り替え臨んだ。1点を先制された直後の初回1死一塁で四球を選び、宮崎の2点二塁打で一気に生還。3―3の9回も四球を選び、宮下の劇打でサヨナラのホームを踏んだ。「“どんな大事な試合であろうが、一打席は何も変わらない”とおっしゃっていた。準備を怠らず、変わらずに」。全打席で高い集中力を発揮し、3四球2得点で献身的に連敗ストップと同率3位浮上に貢献した。

優しく、時に厳しく、多くの学びを与えてもらった。「周りの方を大切にしなさい」、「自分の人生だから、覚悟を決めて思い切りやりなさい」という言葉は人生訓だ。プロ入り後も日々のプレーをチェックしてくれていた渡辺さんのイズムを体現し続ける。（重光 晋太郎）