第108回全国高校野球選手権

第108回全国高校野球選手権の準々決勝が18日、甲子園球場で行われ、有明（熊本）は健大高崎（群馬）に0-1で敗れた。タイブレークにもつれる死闘になったが、試合後、NHK解説者の“名言”に感動の声が広がっている。

両投手の好投で0-0のまま試合は進んだ。有明は9回裏、2死満塁のピンチを迎えるが、斉藤遼汰郎（3年）が内角いっぱいに渾身のストレートを投げ込み、見逃し三振を奪った。試合はタイブレークの延長戦に突入した。

決着は10回裏、1死二、三塁から石田雄星（3年）が一、二塁間への強烈なゴロを放った。有明の二塁手・永田晴輝（3年）は好捕し、本塁へ送球したがセーフの判定。リプレー検証となったが判定は変わらず、健大高崎のサヨナラ勝ちとなった。

互いに譲らなかった死闘。万雷の拍手が両チームを包んだ。NHK放送席の横山哲也アナウンサーは「本当にいいゲームでした」と感慨。解説を務めた飯塚智広氏は「中身が濃い1試合でしたね」とし、「有明高校は敗因のない敗者になってしまった、という感じですね」と振り返った。横山アナも「どちらにも勝たせてあげたいと思わずにいられないゲームでした」と同調し、飯塚氏は改めて「最後の最後まで素晴らしいゲームでした」と続けた。

X上では飯塚氏の「敗因のない敗者になってしまった」という発言に視聴者は感動。「選手たちへの最高の敬意だと思う」「ほんとにいいチーム、いい試合だった」「この言葉、沁みる…」「この試合の解説者が飯塚さんで本当によかった！」「だめだ、泣いてしまう」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）