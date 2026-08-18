『マンダロリアン・アンド・グローグー』がついにディズニープラスで見放題独占配信決定！

世界中で社会現象を巻き起こしている映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、2026年9月2日（水）よりDisney+ (ディズニープラス)で見放題独占配信されることが決定した。5月22日（金）の日米同時公開から圧倒的な人気を誇る本作が、いよいよ配信で登場する。

興行収入36億円突破の大ヒット作がディズニープラスに登場！

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を全国公開した。全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。世界中のファンを熱狂させ、各地の映画館が歓喜と興奮に包まれるなど、映画の公開そのものが世界的現象として一大イベントとなった本作が、2026年9月2日（水）よりディズニープラスで見放題独占配信される。

5月22日（金）に日米同時公開を迎えた本作は、公開後三日間で興行収入約7億4,858万円、観客動員数43万4,507人を記録し、動員・興行収入ともにナンバーワンを記録した。国外でも週末ランキング全世界ナンバーワン、全米ナンバーワンを獲得する大ヒットスタートとなった。その後も勢いは衰えることなく、今年公開の実写映画では初となる10週連続週末観客動員数ランキングトップ10入りを果たすなど、多くの観客に支持され続け、最終興行収入は36億円、観客動員数は210万人を突破するロングラン大ヒットを記録。さらに、北米を除く世界各国での興行成績では、日本が堂々の興行収入ナンバーワンを記録する快挙を達成した！ 7年ぶりに劇場へ帰ってきた「スター・ウォーズ」は、伝説の賞金稼ぎマンダロリアンとフォースの力を持つ幼いグローグーによる愛らしくもエモーショナルな絆で、日本中に「スター・ウォーズ」旋風を巻き起こした。

日本中が夢中になった“グローグー現象”

本作の舞台はダース・ベイダーの死後、帝国軍の残党がのさばり混沌としている時代だ。帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐ依頼を受けるマンダロリアンと、強大なフォースを秘めていることから帝国軍の残党に狙われている子ども・グローグー。父子を超えた固い絆で結ばれた二人による壮大な物語が描かれている。

そんな本作の大ヒットを牽引した最大の存在が、“銀河一キュート”なグローグーだ。大きな瞳でマンダロリアンを見つめる愛らしい表情や、いたずら好きで食いしん坊な一面、そして本作ではマンダロリアンを守るために懸命に立ち向かう姿も描かれ、その健気な姿に胸を打たれる観客が続出した。「グローグーが可愛すぎて守ってあげたくなっちゃう！」「マンダロリアンとグローグーの関係が尊すぎる！」など、公開直後からSNSには“グローグー愛”と二人の深い絆への熱い声が続々と寄せられてきた。

さらに、“グローグー現象”は映画館の中だけにとどまらず、日本中へと拡大した。全国のポップアップストアや劇場では本作に関連するグッズの売り切れや再販が相次ぎ、グローグーのグッズを求めるファンが続出。SNS上では、マンダロリアンとグローグーを描いたファンアートをはじめ、二人の絆や名シーンへの愛を思い思いに表現した投稿が続々と寄せられた。キャラクターだけでなく、“マンダロリアン＆グローグー”という唯一無二のコンビそのものへの熱い支持も広がっている。

また、日本各地の劇場では応援上映も開催され、グローグーのイラストが描かれたTシャツや着せ替えをしたグローグー人形、マンダロリアンのヘルメットなどのグッズを持ったファンが集結！ マンダロリアンとグローグーへの愛をスクリーンの前で届ける“推し活”が繰り繰り広げられ、今までの「スター・ウォーズ」とはまた違う、新たな熱狂が生み出されてきた。その人気の広がりを象徴するように、ディズニーストアで実施された投票企画では、グローグーがディズニープリンセスなどの人気キャラクターと並んで期間限定グッズのラインナップに選ばれるなど、今や「スター・ウォーズ」の枠を超えて幅広い層から愛される人気キャラクターへと成長した。特に女性を含むこれまでの「スター・ウォーズ」とは異なる層からもグローグーへの注目が集まり、映画をきっかけにグローグーを知った人や、その可愛さからスター・ウォーズ関連作品に興味を持った人も増加するなど、公開から時間が経った今でも“グローグー現象”は広がり続けている。

シリーズ未経験者からも絶賛の声！ 何度でも楽しめる王道の冒険劇

そんな本作は、「スター・ウォーズ」らしい壮大な冒険を描いた物語としても、多くの観客から高い評価を獲得している。長年スター・ウォーズを愛してきたファンからは、「大好きなスター・ウォーズが映画館に帰ってきた」「これぞスター・ウォーズ！」といった歓喜の声が寄せられる一方、「シリーズを一度も観たことがないけど完全に楽しめた」「予備知識なしでも最後まで夢中になった」といった声も多数寄せられた。

公開から現在に至るまで、日本中を熱狂し続けてきた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。多くの人々を夢中にさせた“銀河一キュート”なグローグー、そしてマンダロリアンとグローグーが魅せる絆を、ディズニープラスで何度でも楽しんでいただきたい。

配信情報

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年9月2日（水）よりディズニープラスにて見放題独占配信開始。『マンダロリアン』シーズン1〜3も独占配信中。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.