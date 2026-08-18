風邪をひいてしまい、ひとりで2階のお部屋で休んでいた飼い主さん。そんな飼い主さんを心配してお見舞いにやって来たわんちゃんの光景が、再生回数24万回を超える反響を呼ぶことに。

飼い主さんの問いかけにお返事するわんちゃんの様子には、「心配で見に来たのかな」「こんな風にお見舞いに来てくれたら、風邪も治りそう」と、温かいコメントが寄せられています。

【動画：風邪を引き寝込んでいたら、ドア越しに見に来た犬→『入っていいよ』と声をかけると…愛おしすぎる光景】

風邪をひいた飼い主さんをお見舞いに来てくれたポンちゃん

TikTokアカウント『柴犬ポンと相棒N』に投稿されて反響を呼んでいるのは、療養中の飼い主さんの様子を見に来てくれたわんちゃんの光景。

その日、飼い主さんは風邪をひいて2階のお部屋で安静にしていたそう。するとそこに、ひとりの来客者がやってきたとのこと。それは…飼い主さんの相棒である、柴犬の『ポンちゃん』！

ポンちゃんはドアの隙間からそっと顔を覗かせると、「入れて！」というようにひと鳴き。ポンちゃんの姿を見た飼い主さんが「入っていいよ」というと、ポンちゃんは器用に前足でドアを開けて室内に入ってくるのでした。

飼い主さんが「こっち来て」と言うと…

お部屋の中に入ってきたポンちゃんは床にストンと腰を下ろすと、「もぅ！」と何やら怒っているご様子。体調を崩してしまった飼い主さんを心配しているのでしょうか？

そして、「看病したる！」というように飼い主さんに話しかけてくれたそう。なんやかんや面倒見の良いポンちゃんにほっこりしてしまいます。

そんなポンちゃんの温かい気遣いを受けた飼い主さんは、「こっち来て」と甘えてみることに。するとポンちゃんは、めんどくさがりながらも飼い主さんのそばへやってきてくれました。

文句をいいながらも飼い主さんのそばにいてくれるポンちゃんの姿からは、なんだかふたりの絆を感じます。

最後はついデレてしまうポンちゃん

その後、そばへ来てくれたポンちゃんにたくさん話しかけていた飼い主さん。その会話の中で、ポンちゃんは飼い主さんが1階にいなくて寂しかったことが判明したそう。1階には他の家族たちがいるけれど、やっぱりポンちゃんは飼い主さんのそばがいいようです。

ついツンツンしたことも言ってしまうけれど、やっぱり最後はデレてしまうポンちゃんに、なんだかキュンとしてしまいます。その後、1階に戻らないのかと尋ねられたポンちゃんは、キッパリ「いかへん」とお返事。

飼い主さんファーストなポンちゃんの光景に、胸が温かくなるひと時となったのでした。

そんなポンちゃんのお見舞いの光景には、「ポンさんやっぱ中身人間だー！背中にファスナーありそう」「『入って良いよ』って言ってから入ってくるなんてお利口さん」「ドアからちょこっと見えてるポンさんの愛おしいこと」とたくさんの反応が寄せられることに。

TikTokアカウント『柴犬ポンと相棒N』では、そんな飼い主さん大好きなポンちゃんとチワワのチビちゃん、そして家族たちの温かい日常風景が投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「柴犬ポンと相棒N」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。