初回に鈴木誠也＆PCAで幸先良く今永昇太を援護もシーソーゲームで延長戦へ 最後はPCAがサヨナラホームランで決着 村上宗隆やぶれる
◇MLB カブス7×ー5ホワイトソックス(日本時間18日、リグリー・フィールド)
村上宗隆選手擁するホワイトソックスと今永昇太投手、鈴木誠也選手擁するカブスの3連戦は初戦から延長へともつれ込みました。
初回、先発の今永投手がMLB初対戦の村上選手に対しアウトコース責めで空振り三振を奪い、三者凡退の立ち上がり。
そのウラ、PCAことピート・クロウ＝アームストロング選手が初球先頭打者ホームランで先制点を決めると続く鈴木選手もセンターへ高々と打ち上げアベック弾で開幕ののろしを上げます。
しかし4回、今永投手が先頭から四球とヒットでピンチを背負うとランドール・グリチュク選手にスプリットをはじき返され3ランホームランを被弾し逆転を許します。
5回にカブスが逆転、8回に再びホワイトソックスが逆転とシーソーゲームを繰り広げ迎えた9回に2つの四球でチャンスを作ったカブスのニコ・ホーナー選手がタイムリーヒットで1点を追加し、5-5の同点で延長戦に持ち込みます。延長10回、PCA選手が4球目をライトスタンドへ沈めサヨナラホームランでカブスが勝利しました。