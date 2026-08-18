◇ナ・リーグ ドジャースーロッキーズ（2026年8月17日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が17日（日本時間18日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。今季初となる2打席連続アーチを放った。

7−1で迎えた6回2死三塁の第4打席で相手2番手・メヒアに対し、2ボール1ストライクからの4球目、真ん中付近のスイーパーを完璧に捉えた。打球は中堅右にあるドジャースブルペンに一直線。29号2ランを救援右腕カイル・ハートが見事にキャッチし、大はしゃぎした。

1試合2本塁打は8月5日のカブス戦に続き、今季2度目だが、2打席連発は今季初となった。また、この一発は打球速度106.8マイル（約約171.9キロ）、打球飛距離452フィート（約約137.8メートル）、打球角度31度を計測。452フィートは今季最長飛距離で、ロッキーズの本拠、クアーズフィールドは標高約1600メートルの高地にあり、気圧が低く空気抵抗も少ないため、打球が飛びやすいことで打者にとっては「打者天国」と知られており、クアーズフィールドならではの本塁打となった。

初回の第1打席は相手先発・菅野智之に1ストライクからの2球目、低めスプリットを引っ張ったが一ゴロ。3回1死の第2打席は二塁への内野安打で3試合連続安打をマークした。

5回の第3打席は1ボールから低めカットボールを捉え、左中間スタンドに5試合ぶり28号ソロ。打たれた菅野は思わず渋い表情を見せた。

菅野とは日本時代は2打数2安打、メジャー移籍後も試合前の時点で3本塁打を含む8打数5安打、3打点と“お得意様”にしている。今季3度目の直接対決も3打数2安打とし、これで4本塁打を含む11打数7安打、4打点となった。

前日16日（同17日）のブルワーズ戦は第1打席で右前打を放ったが、8回1死一、三塁の好機は二ゴロ併殺で得点機を逸し、思わず天を仰いだ。チームもナ・リーグ最高勝率を争うブルワーズとの4連戦を1勝3敗。今季対戦を3勝4敗で終え、プレーオフでの本拠地開催権などに影響を及ぼす可能性が出てきた。