Threadsで話題になっているのは、配達員さんから届いたまさかのメッセージ。その光景は記事執筆時点で144万2000回を超えて表示されており、「荷物はどこやねんｗ」「サービスショットで草」「ユーモアのあるドライバーさん」などのコメントの他、2万9000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：配達員から『配達完了しました』の通知→確認してみると、写真の中に…窓際に写っていた『まさかの光景』】

可愛すぎる配達完了通知

Threadsアカウント「yk_ccc3」の投稿主さんが紹介したのは、あまりに可愛い配達完了通知。

留守中に荷物が届いたある日のこと。投稿主さんのもとに、配達員さんから「配達完了」の通知が届きました。添えられた写真には、玄関先にきちんと置かれた荷物が写っています。ところが、写真はそれだけではありませんでした。

続けて送られてきた2枚の写真を確認すると、そこには窓越しにこちらをじっと見つめる愛犬の姿が！まるで「配達してくれたの？」と興味津々に見守っていたそうです。

きっと配達員さんも、思わずカメラを向けてしまったのでしょう。配達員さんのユーモアあふれる心遣いに、投稿主さんも思わずホッコリしたと綴っています♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「お宅の前まで行った証明にはなるｗ」「これは撮りたくなるわｗ」「配達員さんの気持ちわかります」など沢山の反響がありました。

仲睦まじいわんこ兄弟

そんな投稿主さんの家では、2匹のわんこが暮らしています。実はこの2匹、とても仲の良い兄弟なのだとか。

弟わんこは、飼い主さんに甘えることもあるものの、体にどこか一部分が触れていれば満足そうにするといいます。

一方の兄わんこは甘えん坊で、飼い主さんの一番近くを絶対に譲りません。少し狭くても、弟がいてもお構いなしにグイグイ入り込んでくるそうです。

性格は違っても、お互いを大切にする兄弟の姿に、思わず心が和んでしまいますね。

Threadsアカウント「yk_ccc3」には、わんこたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「yk_ccc3」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。