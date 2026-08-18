トランプ大統領「本物のヒーローだ」荒波から10歳少年救い話題の16歳ライフガードをホワイトハウスに招待

アメリカで、荒波にさらわれた10歳の少年を救い、一躍ヒーローとなった16歳のライフガードが17日、ホワイトハウスに招かれました。

7月25日、カリフォルニア州サンタクルーズの海岸で、10歳のナサニエル・レイさんが高波にのまれ、沖へと流されました。

救助に向かったのは、16歳のライフガード、ライダー・ウィリアムズさんです。

ウィリアムズさんは、何度も波にのみ込まれながらもナサニエルさんを離さず、同僚とともに無事、岸まで救い出しました。

この救助の映像が全米で話題となり、2人は17日、ホワイトハウスでトランプ大統領と面会しました。

トランプ大統領：

君はこれから長く美しい人生を送ることになる。

ナサニエルさん：

ありがとうございます！

トランプ氏は、ウィリアムズさんを「本物のヒーローだ」とたたえた上で、こんな冗談も。

トランプ大統領：

私に同じことができたか分からない。おそらく無理だっただろう。あの日の担当が私でなくて、君は幸運だった。

ウィリアムズさんは救助の際、「少年を一刻も早く水から出すことだけを考えていた」と振り返り、将来は消防士を目指していると明かしました。

支持率低迷という荒波にもまれているトランプ氏にとっても、今一番そばにいてほしいライフガードなのかもしれません。