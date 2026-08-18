【きょうから】マクドナルド、宅配の「朝マック」“最低注文料金”を変更へ 1000円→1500円に、8・18より
日本マクドナルドはきょう18日より、宅配サービス「マックデリバリー」における「朝マック」について、最低注文料金を500円プラスした「1500円（税込）」とする。
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7日に公式サイトで発表した。「マックデリバリーサービス 朝マック最低注文料金変更のお知らせ」と題し、「このたび、マックデリバリーサービスの朝マックの最低注文料金を2026年8月18日(火)より以下のとおり変更いたします」と報告。これまでの「1000円（税込）」を、「1500円（税込）」とすることを伝えた。
なお、「Uber Eatsおよび出前館の最低注文料金については、各サービスにて設定されており、本変更に伴う変更はございません」と説明。「お客様にはご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
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なお、「Uber Eatsおよび出前館の最低注文料金については、各サービスにて設定されており、本変更に伴う変更はございません」と説明。「お客様にはご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と伝えた。