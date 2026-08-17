◇MLB カブス-ホワイトソックス(日本時間18日、リグリー・フィールド)

カブス・今永昇太投手が日本時間18日に先発予定。ホワイトソックス・村上宗隆選手とメジャーでの初対決が予想されます。

今永投手は今季24試合に先発し8勝9敗、防御率3.74。同都市・シカゴを本拠地とするライバルチームに対しては、今季初めての登板となります。

一方の村上選手はメジャー1年目のここまで88試合に出場し、打率.235、28本塁打、57打点をマーク。17日のタイガース戦では決勝の2ランホームランを放ち、直近3戦2発を記録しています。

NPB時代に両者は2019年から2023年にかけて5シーズン対戦しており、通算で43打数13安打、打率.302、6本塁打の成績です。シーズン別に見ると、村上選手が三冠王に輝いた2022年は10打数2安打(うち1本塁打)と今永投手がやや優勢。しかし今永投手がNPBラストシーズンとなった2023年は11打数5安打(うち3本塁打)と、村上選手が好相性を見せました。

海を渡って対決が再開される両選手。その初対戦に注目が集まります。

▽今永昇太投手と村上宗隆選手のNPB対戦成績

18年：対戦なし

19年： 8打数 0安打 0本塁打 0打点 1四球 3三振

20年： 6打数 2安打 1本塁打 2打点 2四球 0三振

21年： 8打数 4安打 1本塁打 1打点 3四球 3三振

22年：10打数 2安打 1本塁打 2打点 2四球 2三振

23年：11打数 5安打 3本塁打 6打点 1四球 3三振

通算：43打数13安打 6本塁打 11打点 9四球 11三振