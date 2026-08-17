【SoftBank CUP 2026】日本代表 95−66 韓国代表（8月16日／有明アリーナ）

【映像】河村勇輝の「魔法のビハインドパス」

バスケットボール日本代表のPG河村勇輝（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、超ロング“ビハインド・ザ・バックパス”で決定機を演出。現役Bリーガーの解説陣たちも驚愕した。

日本代表は8月16日、SoftBank CUP 2026（国際親善試合）で韓国代表と対戦。八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）らがロスター外となったが、前日の試合（88−68）と同様に韓国を圧倒し、95−66で快勝した。

勝利の立役者となったのが、2年ぶりに代表復帰した河村だ。24分59秒間のプレーで、チームトップの24得点、6リバウンド、3アシスト、1スティールのスタッツを残し、日本を牽引した。

そんな河村の圧巻プレーのひとつが、第2クォーターの残り8分55秒だった。PG富樫勇樹（千葉ジェッツ）からボールを引き取った河村は、マーカーのユ・キサンを抜き去ると、イ・ウォンソクの懐に飛び込んで一気にドライブを仕掛けた。

「あのパスをしようと思うのもすごい」

リング下ではイ・スンヒョンにシュートコースを塞がれたが、相手の対応を読んでいた河村は、ここでビハインド・ザ・バックパスを選択。自らの背中を通して、3ポイントラインの後方に位置していたCジョシュ・ホーキンソン（東京サンロッカーズ）にパスを通したのだ。

ホーキンソンの3Pシュートはリングに嫌われたものの、河村の魔法のようなパスにアリーナは大熱狂。ABEMAで解説を務めた辻直人（群馬クレインサンダーズ）は「おほほほほ。あそこであのパス。あのパスをしようと思うのもすごいですし、あの姿勢であのパスできるのもすごい」とコメント。同じく解説の田中大貴（東京サンロッカーズ）も「まずあの発想にならないですよね」と驚きを隠せなかった。

リプレイを見ると、河村は1人目を抜き去った後に小さいパスフェイクを入れており、辻は「あのパスフェイクで、（ホーキンソンが）見えたんですかね」と解説した。

なお日本代表は今後、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4』でサウジアラビア代表（8月28日）、カタール代表（8月31日）と対戦。この重要な連戦でも、河村は司令塔として期待される。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

