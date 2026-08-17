車が突っ込んだ瞬間 防犯カメラ映像

きょう午前、静岡県藤枝市で高齢者が運転する車がクレーンゲーム店に突っ込み、2人がけがをしました。防犯カメラにはその瞬間が写っていました。

【写真を見る】高齢者運転の車がクレーンゲーム店に突っ込む 「ガラスを全身に浴び…」パート従業員ら2人が軽傷のもよう 静岡・藤枝市

クレーンゲームが楽しめる店の防犯カメラの映像です。突如、店内に突っ込んできた車。従業員の女性は車とクレーンゲームの間に挟まれましたが、幸い、自力で抜け出せました。

事故があったのは静岡県藤枝市。きょう午前10時半ごろ、73歳の女性が隣接する店舗を訪れ、駐車しようとしたところ、店舗に突っ込んだということです。

「アクセルとブレーキを踏み間違えてしまった」

この事故で、34歳のパート従業員の女性が両手を負傷、18歳の男子高校生が足を切るけがをしましたが、いずれも軽傷のもようです。



従業員

「（挟まれた従業員は）ガラスを全身に浴びていた」

車を運転していた女性は取材に対し、「アクセルとブレーキを踏み間違えてしまった」と話しました。