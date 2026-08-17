Stray Kids、米「Billboard 200」9作連続1位を達成！ビートルズ以来の最短記録

Stray Kidsが、米ビルボード「Billboard 200」で9作連続1位という快挙を達成した。

8月16日（現地時間）、米ビルボードによると、8月7日にリリースされたStray Kidsの新ミニアルバム『THIS & THAT』が「Billboard 200」（22日付）で1位を獲得した。

【写真】ヒョンジン、バキバキな背中公開「大声出た」

アルバムセールスとストリーミング（SEA）、ダウンロード（TEA）の換算値を合算した総ユニットは36万9000を記録。内訳はアルバムセールス35万7000枚、SEAが1万1000、TEAが1000だ。これは前作比25％増となる米国での自己最高初動成績で、通算9作目の1位を獲得。21世紀のグループとして最多1位記録を更新した。

（写真提供＝OSEN）Stray Kids

今回の成果によりStray Kidsは、2020年代の全アーティストの中でテイラー・スウィフトと並ぶ最多1位を記録した。歴代グループではビートルズに次ぎ、ローリング・ストーンズと並ぶ2位にランクイン。さらに、ビートルズ以降、最短期間で9作のアルバムを1位に送り込んだアーティストとなった。

Stray Kidsは2022年、『ODDINARY』で「Billboard 200」に初登場すると同時に1位を獲得。2024年の『合 (HOP)』では、世界のアーティストとして初めて6作連続初登場1位を達成した。その後も2025年の『KARMA』『DO IT』、そして2026年の『THIS & THAT』まで、リリースするアルバムすべてが1位に直行し、K-POPを代表する存在感を示している。

ミニアルバム『THIS & THAT』は、バンチャン、チャンビン、ハンで構成されたプロデュースユニット3RACHAが、タイトル曲『This & That』を含む全8曲を手がけた。Stray Kidsならではのトレンディーで洗練された魅力を最大限に引き出している。

なお、韓国のHANTEOチャート基準では、初週売上328万9269枚を突破。前作より100万枚以上増加するなど、大幅な伸びも見せた。

（記事提供＝OSEN）