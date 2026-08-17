『風、薫る』“虎太郎”小林虎之介、“シマケン”佐野晶哉への言葉が切ない ネット同情「胸が痛い」「敗北宣言」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「定めと選択」（第101回）が17日に放送され、りん（見上）の幼なじみ・虎太郎（小林虎之介）がシマケン（佐野晶哉）と対峙する姿が描かれると、ネット上には「幸せになって」「本当に胸が痛いよ」「敗北宣言のよう」といった反響が寄せられた。
【写真】シマケン（佐野晶哉）と酒を酌み交わす虎太郎（小林虎之介）が切ない
りんは小説の執筆に専念するシマケンを支えながら仕事に励む日々を送っていた。直美（上坂）も、小川（甲斐翔真）と穏やかで幸せな日々を過ごしている。そんなある日、虎太郎はシマケンとりんが仲むつまじく過ごす姿を目にする。
その直後、虎太郎はシマケンの部屋で酒を酌み交わすことに。小説家としての夢を追うシマケンを前に、虎太郎は「そんなの考えたこともないなぁ…」ともらしながら、上京後について「東京の人並みになるのに必死でした」と語る。
りんに思いを寄せていた虎太郎が「必死で努力して、いつかりんの隣に立とうと」と言うと「でもりんは…」とつぶやきながらシマケンを睨む。
シマケンは、りんのために夢を捨てて働くこともできないと話しつつ、自身のことを“我欲の塊”と表現。そして「かといって彼女の幸せを遠くから祈るのも嫌で…」と胸の内を明かす。すると虎太郎は「じゃあ努力しろ…血へど吐くまで努力しろ」と夢を追うシマケンに語りかけるのだった。
シマケンと向き合った虎太郎の姿に、ネット上には「虎太郎あきらめるのか、りんを」「切ない切なすぎる…」「幸せになってほしい」「見ていて本当に胸が痛いよ」「シマケンに対する台詞は敗北宣言のような…」などの声が集まっていた。
【写真】シマケン（佐野晶哉）と酒を酌み交わす虎太郎（小林虎之介）が切ない
りんは小説の執筆に専念するシマケンを支えながら仕事に励む日々を送っていた。直美（上坂）も、小川（甲斐翔真）と穏やかで幸せな日々を過ごしている。そんなある日、虎太郎はシマケンとりんが仲むつまじく過ごす姿を目にする。
りんに思いを寄せていた虎太郎が「必死で努力して、いつかりんの隣に立とうと」と言うと「でもりんは…」とつぶやきながらシマケンを睨む。
シマケンは、りんのために夢を捨てて働くこともできないと話しつつ、自身のことを“我欲の塊”と表現。そして「かといって彼女の幸せを遠くから祈るのも嫌で…」と胸の内を明かす。すると虎太郎は「じゃあ努力しろ…血へど吐くまで努力しろ」と夢を追うシマケンに語りかけるのだった。
シマケンと向き合った虎太郎の姿に、ネット上には「虎太郎あきらめるのか、りんを」「切ない切なすぎる…」「幸せになってほしい」「見ていて本当に胸が痛いよ」「シマケンに対する台詞は敗北宣言のような…」などの声が集まっていた。