歩けない犬が見せた奇跡の瞬間が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で165万7000回再生を突破し、「めっちゃ感動です」「愛でしかない」「涙が止まらない…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれつき『歩くことができない』と言われた犬→4年後、ふと撮影していたら…涙腺崩壊する『まさかの瞬間』】

生まれつき歩けない犬

Instagramアカウント「teawithmilk_miru」の投稿主さんは、愛犬『みるくてぃ』ちゃんの日常を紹介しています。みるくてぃちゃんは、生まれつき小脳に障害があり、「歩くことは難しい」と告げられたそうです。

それでも、みるくてぃちゃんは前を向き続けました。普段は車椅子を使って移動しながら、少しずつ歩く練習にも挑戦。

何度転んでも、思うようにいかなくても、決してあきらめませんでした。ときには転んでコブができてしまうこともあったそうですが、それでも一歩ずつ前へ進もうと頑張ってきたのです。

その姿をそばで見守ってきたパパとママにとって、みるくてぃちゃんの挑戦は、毎日の大切な積み重ねでした。

突然立ち上がって…

生まれてから4年がたったある日、いつものように公園で横になっていたみるくてぃちゃんに、突然変化が。前足に力を込めると、ゆっくり体を起こし始めたのです。

そして、なんとそのまま自力で立ち上がることに成功。さらに、ヨタヨタしながらも、しっかりと足を動かして前へ進み始めました。

歩みはゆっくりでも、その一歩一歩には力強さが感じられたそうです。思いがけない瞬間を目の前にした投稿主さんは、思わず目頭が熱くなり、胸がいっぱいになったといいます。

それだけではなく、この日は何度か自分の力で歩く姿を見せてくれたのだとか。これまでの努力を知っている家族にとって、その姿は何より嬉しい瞬間でした。

家族の愛と諦めない心

この日は少し疲れたのか、それ以上歩くことはありませんでした。それでも投稿主さんは、「この先、みるちゃんにはどんな素敵な未来が待っているんだろう」と、これからの日々がますます楽しみになったそうです。

「歩けても、歩けなくても、パパとママにとって世界一愛おしい娘」と投稿主さん。

突然訪れた自力歩行の瞬間は、みるくてぃちゃん自身の強さと、ご家族の深い愛情が重なって生まれた、胸を打つひとときだったことでしょう。

この投稿には「家族に愛されてる証拠だね」「諦めないことの大切さを改めて学ばせてもらいました」などの温かなコメントが寄せられています。

みるくてぃちゃんの日常は、Instagramアカウント「teawithmilk_miru」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「teawithmilk_miru」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。