知っておきたい『ゆるキャン△』聖地巡礼のコツ…浩庵キャンプ場「りんちゃんの設営エリア」はどこ？
チャンネル「ずんだ外遊び・徒歩キャンパー」が、「【浩庵】初心者必見！ りんちゃんの設営先はどこ？【ゆるキャン△】」を公開した。人気アニメ『ゆるキャン△』の聖地として知られる山梨県の浩庵キャンプ場を舞台に、主人公・志摩リン（りんちゃん）がテントを設営した具体的なエリアとその見つけ方を解説している。
動画内では、ずんだもんと四国めたんの掛け合いを通じて、初心者キャンパー向けに設営エリアの探し方をナビゲートする。まず、湖畔サイトの入り口に到着したら、右へ曲がって進むのが最初のステップだ。浩庵キャンプ場の湖畔サイト自体が非常に人気の高いエリアだが、その中でもりんちゃんが設営した場所は「激戦区なのだ」とずんだもんが強調しており、多くのファンやキャンパーが集まる場所であることがうかがえる。
具体的な設営ポイントについては、湖畔沿いをさらに奥へ進んでいくと現れる「緑色の三角コーン」が目印になるという。このコーンの近辺こそが、りんちゃんが実際にテントを張ったとされるエリアである。そこから広がる景色は格別で、四国めたんも「きれいな朝焼けの富士山が見えるわね」と、その絶景の魅力を語っている。
また、湖面に富士山が美しく反射する「逆さ富士」を楽しむためのポイントにも言及。「冬から春の朝一がいいのだ」と、最適な季節と時間帯をアドバイスしている。
『ゆるキャン△』の聖地巡礼として人気の浩庵キャンプ場だが、目当ての場所でキャンプを楽しむためには、事前の情報収集が不可欠である。アニメの情景を鮮明に思い起こさせる絶好のロケーションであり、訪れるキャンパーにとって最高の体験をもたらしてくれるスポットであると言えるだろう。
動画内では、ずんだもんと四国めたんの掛け合いを通じて、初心者キャンパー向けに設営エリアの探し方をナビゲートする。まず、湖畔サイトの入り口に到着したら、右へ曲がって進むのが最初のステップだ。浩庵キャンプ場の湖畔サイト自体が非常に人気の高いエリアだが、その中でもりんちゃんが設営した場所は「激戦区なのだ」とずんだもんが強調しており、多くのファンやキャンパーが集まる場所であることがうかがえる。
具体的な設営ポイントについては、湖畔沿いをさらに奥へ進んでいくと現れる「緑色の三角コーン」が目印になるという。このコーンの近辺こそが、りんちゃんが実際にテントを張ったとされるエリアである。そこから広がる景色は格別で、四国めたんも「きれいな朝焼けの富士山が見えるわね」と、その絶景の魅力を語っている。
また、湖面に富士山が美しく反射する「逆さ富士」を楽しむためのポイントにも言及。「冬から春の朝一がいいのだ」と、最適な季節と時間帯をアドバイスしている。
『ゆるキャン△』の聖地巡礼として人気の浩庵キャンプ場だが、目当ての場所でキャンプを楽しむためには、事前の情報収集が不可欠である。アニメの情景を鮮明に思い起こさせる絶好のロケーションであり、訪れるキャンパーにとって最高の体験をもたらしてくれるスポットであると言えるだろう。
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