情報過多がブレを生む。ノイズを遮断して一つの方法に絞る

子供や家族のために「強制的なリフレッシュタイム」を作ろう

わかっていてもできない理由は「精神的な限界」

誰もがみんな同じ悩みを持っている。変化には最低3ヶ月必要

わかっているのに変われない母親からの切実な相談

思春期の子育てアドバイザーが解説「女子に抱きつく息子」の背後に潜む発達障害の可能性

「意外と知らない」小1で不登校になった子どもを再登校へ導く、親が実践した3つのサポート術

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元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/