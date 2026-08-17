【元中学校教師】が解説。頭ではわかっているのに「子供に怒ってしまう」親が休むべき理由
思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」にて動画を公開した。本動画では、「勉強しなさいと言ってはいけないと理解しているのに、つい子供にぶつけてしまう」という母親の悩みに対し、親自身が現状を打破するための3つのアプローチを明示している。
動画は、ある母親からの「頭では理解しているのに、子供に自分の欲望や不安をぶつけてしまい、行動を改善できない」という切実な相談から始まる。道山氏はこの苦悩に対し、「すぐに変われる人は少なく、誰もが同じ悩みを抱えている」と寄り添い、変化の兆しが見えるまでには最低でも3ヶ月から1年程度かかる点に言及した。
続いて、具体的な解決策として「リフレッシュタイムの導入」を提案。「わかっていても実行できないのは、親自身が精神的な限界に達しているから」と背景を分析し、ママ友とのランチやサウナなど、強制的に休息する時間を設けるよう勧めた。ここで道山氏は、「自分のためではなく、子供や家族のために時間を作る」という独自の視点を提示。親の気持ちが落ち着けば、家族への当たりが和らぐというロジックだ。
さらに、「ネガティブな発信を見ない」という手段にも触れた。SNSなどにあふれる多様な育児論に触れすぎると、自分の方針がブレてしまう危険性を指摘。「このやり方で行くと決めたら、最低3ヶ月から半年は他のノイズを遮断する」と語り、情報を一つに絞る重要性を強調した。
子育てにおいて、親が自身の感情をコントロールするのは容易ではない。しかし、まずは自分自身を労わり、不必要な情報を遮断すれば、親子関係は少しずつ好転していく。本解説は、育児に行き詰まりを感じている多くの親にとって、肩の荷を下ろすための具体的なヒントとなるはずだ。
動画は、ある母親からの「頭では理解しているのに、子供に自分の欲望や不安をぶつけてしまい、行動を改善できない」という切実な相談から始まる。道山氏はこの苦悩に対し、「すぐに変われる人は少なく、誰もが同じ悩みを抱えている」と寄り添い、変化の兆しが見えるまでには最低でも3ヶ月から1年程度かかる点に言及した。
続いて、具体的な解決策として「リフレッシュタイムの導入」を提案。「わかっていても実行できないのは、親自身が精神的な限界に達しているから」と背景を分析し、ママ友とのランチやサウナなど、強制的に休息する時間を設けるよう勧めた。ここで道山氏は、「自分のためではなく、子供や家族のために時間を作る」という独自の視点を提示。親の気持ちが落ち着けば、家族への当たりが和らぐというロジックだ。
さらに、「ネガティブな発信を見ない」という手段にも触れた。SNSなどにあふれる多様な育児論に触れすぎると、自分の方針がブレてしまう危険性を指摘。「このやり方で行くと決めたら、最低3ヶ月から半年は他のノイズを遮断する」と語り、情報を一つに絞る重要性を強調した。
子育てにおいて、親が自身の感情をコントロールするのは容易ではない。しかし、まずは自分自身を労わり、不必要な情報を遮断すれば、親子関係は少しずつ好転していく。本解説は、育児に行き詰まりを感じている多くの親にとって、肩の荷を下ろすための具体的なヒントとなるはずだ。
YouTubeの動画内容
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