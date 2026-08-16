かわいすぎる吉本新喜劇座員、ギリギリすぎるミニスカで美脚全開「スタイル抜群っすね」
お笑いタレントで吉本新喜劇座員の小寺真理が16日にInstagramを更新。タイトなミニスカ姿を披露すると、ファンから「美脚が素晴らしい」「スタイル抜群」といった反響が寄せられた。
【別カット】長いおみ足が美しすぎる小寺真理
小寺は1991年8月31日生まれの34歳。2009年に高校在学中よりNSC大阪校女性タレントコースに入学し、翌年2010年吉本発ガールズユニット（当時）「つぼみ（現つぼみ大革命）」に参加。2014年4月より新喜劇座員デビュー。「可愛すぎる新喜劇女優」と言わしめる端正なルックスで人気に。今年2月には1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』をリリース。Instagramでは新喜劇のオフショットなどを公開し、今月11日には金髪のギャル女子高生にふんした姿を公開し、ファンを喜ばせていた。
投稿の中で小寺は、現在実施中の「吉本新喜劇座員総選挙2026」をアピール。写真にはタイトなミニスカートとノースリーブでポーズを決める小寺が収められている。
彼女の投稿にファンからは「可愛い過ぎる」「美脚が素晴らしい」「スタイル抜群っすね」「まりこりん最高」などの声が集まっている。
引用：「小寺真理」Instagram（@koteramaricorin）
【別カット】長いおみ足が美しすぎる小寺真理
小寺は1991年8月31日生まれの34歳。2009年に高校在学中よりNSC大阪校女性タレントコースに入学し、翌年2010年吉本発ガールズユニット（当時）「つぼみ（現つぼみ大革命）」に参加。2014年4月より新喜劇座員デビュー。「可愛すぎる新喜劇女優」と言わしめる端正なルックスで人気に。今年2月には1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』をリリース。Instagramでは新喜劇のオフショットなどを公開し、今月11日には金髪のギャル女子高生にふんした姿を公開し、ファンを喜ばせていた。
投稿の中で小寺は、現在実施中の「吉本新喜劇座員総選挙2026」をアピール。写真にはタイトなミニスカートとノースリーブでポーズを決める小寺が収められている。
彼女の投稿にファンからは「可愛い過ぎる」「美脚が素晴らしい」「スタイル抜群っすね」「まりこりん最高」などの声が集まっている。
引用：「小寺真理」Instagram（@koteramaricorin）