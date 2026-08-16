神田伯山、借金500万円を明かす「お金の重要性を感じている」 『おさるのジョージ』著者のドキュメンタリー監督と心境重ねる
講談師の神田伯山（43）、山崎エマ監督（36）が16日、都内で行われた『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』の公開記念特別イベントに登壇した。
【写真】おさるのジョージの人形と一緒に笑顔の神田伯山＆山崎エマ監督
山崎監督は編集とプロデューサーも兼任。10年前に行ったクラウドファンディングで2000万円を集めたが、1万5000枚の手書きのアニメーションが必要だったこともあり、山崎監督は必死に“副業”したそう。山崎監督は「お金を貯めて、全部でこっちで使うために内容を問わず。記憶ではアメリカのダイエット会社の『100キロ痩せました』みたいな人が痩せていく動画を編集した」と苦笑いで告白。必死にお金を稼いで本作に注ぎ込んだ山崎監督。伯山は「私も別件で500万円の借金をすることになって。お金の重要性を感じている。エマさんの気持ちが痛いほどわかります」と7月に新宿末廣亭で行った怪談興行に関連する赤字負担が500円だったことを引き合いに出し、笑いを誘っていた。
『ひとまねこざる』『おさるのジョージ』シリーズの生みの親、ハンス＆マーガレット・レイ夫妻。ユダヤ人としてナチス・ドイツの侵攻を逃れ、パリ陥落の数時間前にハンスが組み立てた自転車2台でパリを脱出。その時もハンスが描いた原画を手放さず、戦後はニューヨークで数々の『おさるのジョージ』絵本シリーズを執筆した。2人の波乱万丈な人生を、世界中から集めた膨大なアーカイブ映像と、貴重な原画の数々を織り交ぜ、製作期間3年で1万5000枚を描いたという手書きのアニメーションで完成させた心揺さぶるドキュメンタリーとなる。
【写真】おさるのジョージの人形と一緒に笑顔の神田伯山＆山崎エマ監督
山崎監督は編集とプロデューサーも兼任。10年前に行ったクラウドファンディングで2000万円を集めたが、1万5000枚の手書きのアニメーションが必要だったこともあり、山崎監督は必死に“副業”したそう。山崎監督は「お金を貯めて、全部でこっちで使うために内容を問わず。記憶ではアメリカのダイエット会社の『100キロ痩せました』みたいな人が痩せていく動画を編集した」と苦笑いで告白。必死にお金を稼いで本作に注ぎ込んだ山崎監督。伯山は「私も別件で500万円の借金をすることになって。お金の重要性を感じている。エマさんの気持ちが痛いほどわかります」と7月に新宿末廣亭で行った怪談興行に関連する赤字負担が500円だったことを引き合いに出し、笑いを誘っていた。