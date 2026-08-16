「この画像に2にゃんいます」ーー。そんなコメントとともにXに投稿された写真が話題を集めています。



【写真】「2匹いた！」弟猫の後ろから姉猫がひょっこり

写っているのは、弟猫の「むぎ」くん（6歳・男の子）と、姉猫の「ひまり」ちゃん（6歳・女の子）。ところが、ぱっと見では流し台のへりを歩くむぎくんしか見えません。



実はその後ろに、ひまりちゃんもぴったり続いていたのだそう。ちょうどむぎくんの体にすっぽり隠れる位置にいたため、まるで1匹しかいないように見える、不思議な1枚になりました。



きりっとした表情でこちらへ向かってくるむぎくんの後方に、ひまりちゃんの姿が見事に重なった構図は、まるでトリックアートのよう。続く写真では、むぎくんの後ろにいたひまりちゃんの存在が分かり、「本当に2匹いたんだ」と思わず見返したくなります。



決定的瞬間をとらえたこの写真に3万件を超える「いいね」が寄せられ、「いくら見ても見つからない」「うまく隠れすぎ」「後ろに黒い影が……」など、さまざまな声が寄せられています。



飼い主の、亀ぽまさん（@himaritomugi）にお話を伺いました。



いつもは入れない台所、注意されて「帰還」

飼い主の、亀ぽまさんによると、このとき食事の準備をしていたところ、むぎくんとひまりちゃんが台所へ。これまでにも色々な対策を講じてきましたが、ふと目を離した瞬間だったといいます。



「むぎもひまりも台所が気になるようで、このときも不意を突かれてしまいました。あわてて声をかけると、写真のようにへりを伝って、こちらへ戻ってきました」



きょうだいそろって事に及んだ一瞬をとらえた写真。行動を真似るほど仲が良いかと思うと、どうやら普段は違うようです。



「基本的に仲は悪いです。むぎは、お姉ちゃんのひまりのことが大好きでちょっかいを出すのですが、しつこすぎて『シャーシャー』と言われています」



むぎくんとひまりちゃん、いつもはべったり一緒というわけではない2匹が奇跡的に重なった1枚に、驚きの声が相次いでいます。



「猫あるある」

「うまく隠れすぎ」

「後ろにいるwww」

「いくら見ても見つからない」

「猫ってルール無視のプロすぎる」

「後ろに黒い影が……。猫の耳に念仏」

「猫って禁止事項を言うとまず破りにくるよな」

「侵入禁止は守ってる。のぞき見は禁止されてないって顔してるw」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）