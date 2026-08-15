『映画ブルーイ』2027年夏公開決定！ ブルーイとビンゴが3Dになったティザー予告も公開
世界180以上の国と地域で配信され、国際エミー賞や英国アカデミー賞（BAFTA）など世界的なアワードを受賞した、いま世界中を魅了しているオーストラリアン・キャトル・ドッグの仲よし家族を描くアニメーションシリーズ『ブルーイ』が、初めて3Dアニメーションとなって、ついに長編映画化。今回『映画 ブルーイ』（原題：The Bluey Movie）の日本公開が2027年夏に決定し、ポスタービジュアルとティザー予告が公開された。
【動画】ブルーイとビンゴが3Dで立体的に！ 『映画ブルーイ』ティザー予告
本作の主人公は元気いっぱいで想像力豊かなオーストラリアン・キャトル・ドッグ（ブルーヒーラー）の女の子ブルーイ。妹のビンゴ、パパとママと過ごす何気ない日常も、ブルーイの豊かな想像力の手にかかれば、ユーモアたっぷりの冒険の舞台へ。
アニメーションシリーズ『ブルーイ』は、笑いにあふれた時間の中に、ときには胸を打つ瞬間を織り交ぜながら、家族の絆や思いやりを描き、2025年には米国では約450億分と圧倒的な視聴ボリュームを獲得。2年連続“すべての番組（大人向け作品も含めた全ての配信作品）”においてストリーミング時間総合1位※に輝いた。
誰もが経験したことのある日常をユーモアと温かさに満ちた視点で描く一方、ブルーイたちとの〈遊び〉の中には、大人が思わずハッとさせられるテーマも織り込まれ、子どもを楽しませるだけではない、家族や人生について考えさせられる物語が大人の心にも深く響き、世界中の大人たちの涙腺を崩壊させている。
まさに「いま全世代が楽しめるアニメーション作品」として世界中から支持され愛されている。初の長編映画では、ブルーイたちの〈遊び〉の変わらない魅力はそのままに、ブルーイと彼女の家族をひっくり返すような“ある驚きの出来事”をきっかけに繰り広げられるアクション満載な“ある1日”が描かれる。
今回公開されたティザー予告では、これまでのアニメーションシリーズとは異なり、3Dで立体的に表現された仲よし姉妹、ブルーイとビンゴの姿が。赤い風船で楽しそうに遊ぶブルーイの「地面に落としちゃダメ!!!」という言葉からも、2人がユーモアたっぷりの〈遊び〉の世界を繰り広げていることが伝わる、ほほ笑ましい映像になっている。
さらに同時公開となるポスタービジュアルにも、赤い風船に手を伸ばすブルーイのかわいらしい姿が描かれている。全世界・全世代から注目を集める話題作が、2027年夏ついに日本公開を迎える。
『 映画 ブルーイ』は、2027年夏全国劇場公開。
本作の主人公は元気いっぱいで想像力豊かなオーストラリアン・キャトル・ドッグ（ブルーヒーラー）の女の子ブルーイ。妹のビンゴ、パパとママと過ごす何気ない日常も、ブルーイの豊かな想像力の手にかかれば、ユーモアたっぷりの冒険の舞台へ。
アニメーションシリーズ『ブルーイ』は、笑いにあふれた時間の中に、ときには胸を打つ瞬間を織り交ぜながら、家族の絆や思いやりを描き、2025年には米国では約450億分と圧倒的な視聴ボリュームを獲得。2年連続“すべての番組（大人向け作品も含めた全ての配信作品）”においてストリーミング時間総合1位※に輝いた。
誰もが経験したことのある日常をユーモアと温かさに満ちた視点で描く一方、ブルーイたちとの〈遊び〉の中には、大人が思わずハッとさせられるテーマも織り込まれ、子どもを楽しませるだけではない、家族や人生について考えさせられる物語が大人の心にも深く響き、世界中の大人たちの涙腺を崩壊させている。
まさに「いま全世代が楽しめるアニメーション作品」として世界中から支持され愛されている。初の長編映画では、ブルーイたちの〈遊び〉の変わらない魅力はそのままに、ブルーイと彼女の家族をひっくり返すような“ある驚きの出来事”をきっかけに繰り広げられるアクション満載な“ある1日”が描かれる。
今回公開されたティザー予告では、これまでのアニメーションシリーズとは異なり、3Dで立体的に表現された仲よし姉妹、ブルーイとビンゴの姿が。赤い風船で楽しそうに遊ぶブルーイの「地面に落としちゃダメ!!!」という言葉からも、2人がユーモアたっぷりの〈遊び〉の世界を繰り広げていることが伝わる、ほほ笑ましい映像になっている。
さらに同時公開となるポスタービジュアルにも、赤い風船に手を伸ばすブルーイのかわいらしい姿が描かれている。全世界・全世代から注目を集める話題作が、2027年夏ついに日本公開を迎える。
『 映画 ブルーイ』は、2027年夏全国劇場公開。