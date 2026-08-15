Netflix週間視聴ランキング（映画）：『灼熱のカスカベダンサーズ』2週連続1位、グローバル1位の『ザ・ラストハウス』にも注目【8/3/26 - 8/9/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（8月3日〜9日）を発表。日本における映画部門では、昨年公開された『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』が、前週に続いて1位を獲得。劇場では現在、シリーズ最新作『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』が公開されている。
【動画】『ザ・ラストハウス』予告編（英語版）
2位には、Netflix映画『ザ・ラストハウス』が初登場。世界では93の国・地域でTOP10入りし、うち82の国・地域で1位を記録し、グローバルTOP10の英語映画部門で1位を獲得した。
本作は、『グランド・イリュージョン』や『Lupin／ルパン』のルイ・レテリエ監督が手がけたSFスリラー。グレタ・リーとヴァグネル・モウラが、4人家族の両親であるアンとジェイソンをそれぞれ演じている。
物語の中心となるのは、出口をふさがれ、自宅に閉じ込められた一家。家の中の物資が次第に底を突くなか、生活必需品の不足と、自分たちを閉じ込めた正体不明の脅威に立ち向かい、力を合わせて生き延びようとする。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（8月3日〜8月9日）
1：映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ（TOP10入り週数：2）
2：ザ・ラストハウス（1）
3：劇場版ドクターX FINAL（1）
4：夏の砂の上（1）
5：マックス（2）
6：スパイダーマン：ホームカミング（2）
7：風のマジム（1）
8：サイレントナイト（1）
9：無限の住人（1）
10：夜勤事件 The Convenience Store（3）
【動画】『ザ・ラストハウス』予告編（英語版）
2位には、Netflix映画『ザ・ラストハウス』が初登場。世界では93の国・地域でTOP10入りし、うち82の国・地域で1位を記録し、グローバルTOP10の英語映画部門で1位を獲得した。
物語の中心となるのは、出口をふさがれ、自宅に閉じ込められた一家。家の中の物資が次第に底を突くなか、生活必需品の不足と、自分たちを閉じ込めた正体不明の脅威に立ち向かい、力を合わせて生き延びようとする。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（8月3日〜8月9日）
1：映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ（TOP10入り週数：2）
2：ザ・ラストハウス（1）
3：劇場版ドクターX FINAL（1）
4：夏の砂の上（1）
5：マックス（2）
6：スパイダーマン：ホームカミング（2）
7：風のマジム（1）
8：サイレントナイト（1）
9：無限の住人（1）
10：夜勤事件 The Convenience Store（3）