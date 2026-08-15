「パプリカ」リリースから8年、成長したFoorinの今 実は『九条の大罪』出演した19歳も
米津玄師が作詞・作曲を手がけた「パプリカ」。2018年8月15日にCDリリースされるとロングヒットを記録した。歌とダンスを担当したのが、オーディションで選ばれた子どもたちで結成された音楽ユニット「Foorin」だ。すでにグループは解散したが、メンバーはそれぞれ芸能活動を続けている。楽曲リリースから早8年。当時愛らしい歌声と踊りで一世風びした彼らはどうしているのか？ 元メンバーの現在をまとめてみた。
【写真】全部で5人 元Foorinメンバーの現在の姿をイッキ見！
■“ひゅうが”吉田日向
グループでメインボーカルを務めていたのは“ひゅうが”こと吉田日向。MVでは、元気いっぱいなダンスを披露しヤンチャそうな一面を見せていた彼は、現在は19歳。グループの解散後には連続テレビ小説『ちむどんどん』（NHK総合）出演したほか、2023年放送のドラマ『月食の夜は』（NHK総合）で主演を務めた。
さらに今年は、話題になったNetflixシリーズ『九条の大罪』にて、柳楽優弥演じる主人公・九条間人の学生時代の姿を演じた。視聴者の中には「おや？ どこかで見たような…？」と思った人もいるのでは？ 同作ではすっかり青年になった吉田の姿が垣間見られる。自身のInstagramでは、同作の中で親子役で共演した福井晶一との2ショットを公開している。
■“ちせ”新津ちせ
グループ最年少メンバーだった“ちせ”こと子役の新津ちせは、現在16歳。父にアニメ監督の新海誠を持つことでも知られる。Foorinとしての活動以前、2014年のミュージカル『ミス・サイゴン』でデビューし、テレビドラマ、CM、映画などに出演。「パプリカ」後は2019年10月には映画『駅までの道をおしえて』で主演を務めるなどキャリアを重ねていた。グループ解散後も、2024年後期朝ドラ『おむすび』（NHK総合ほか）など出演。さらに今年公開のDC映画『スーパーガール 』では、スーパーガールと共に強敵に立ち向かう異星人の少女ルーシー （イヴ・リドリー）の吹き替えを担当した。
誕生日だった5月には、「16歳になりました！」「今後も自分らしく、より良い一年になるように頑張ります！応援よろしくお願いします」と述べ、イチゴタルトの誕生日ケーキを前に満面の笑みを浮かべるショットを公開し、ファンから祝福されていた。
■“ひゅうが”吉田日向
グループでメインボーカルを務めていたのは“ひゅうが”こと吉田日向。MVでは、元気いっぱいなダンスを披露しヤンチャそうな一面を見せていた彼は、現在は19歳。グループの解散後には連続テレビ小説『ちむどんどん』（NHK総合）出演したほか、2023年放送のドラマ『月食の夜は』（NHK総合）で主演を務めた。
さらに今年は、話題になったNetflixシリーズ『九条の大罪』にて、柳楽優弥演じる主人公・九条間人の学生時代の姿を演じた。視聴者の中には「おや？ どこかで見たような…？」と思った人もいるのでは？ 同作ではすっかり青年になった吉田の姿が垣間見られる。自身のInstagramでは、同作の中で親子役で共演した福井晶一との2ショットを公開している。
■“ちせ”新津ちせ
グループ最年少メンバーだった“ちせ”こと子役の新津ちせは、現在16歳。父にアニメ監督の新海誠を持つことでも知られる。Foorinとしての活動以前、2014年のミュージカル『ミス・サイゴン』でデビューし、テレビドラマ、CM、映画などに出演。「パプリカ」後は2019年10月には映画『駅までの道をおしえて』で主演を務めるなどキャリアを重ねていた。グループ解散後も、2024年後期朝ドラ『おむすび』（NHK総合ほか）など出演。さらに今年公開のDC映画『スーパーガール 』では、スーパーガールと共に強敵に立ち向かう異星人の少女ルーシー （イヴ・リドリー）の吹き替えを担当した。
誕生日だった5月には、「16歳になりました！」「今後も自分らしく、より良い一年になるように頑張ります！応援よろしくお願いします」と述べ、イチゴタルトの誕生日ケーキを前に満面の笑みを浮かべるショットを公開し、ファンから祝福されていた。