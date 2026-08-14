整理収納アドバイザーの「冷蔵庫の中」を大公開！整理整頓のポイントを押さえて無駄買いを回避しよう
こんにちは、整理収納アドバイザーののものもです。
【画像で見る】整理収納アドバイザーの「冷蔵庫の中」はどうなってるの？
インスタグラムでは暮らしに役立つかわいい便利グッズを中心に発信しております。
今回は定期的に実践している冷蔵庫の整理整頓についてご紹介したいと思います。
皆さんは冷蔵庫の中はどのような状態でしょうか。
・詰め込みすぎてごちゃごちゃしてすぐ見つからない
・奥に入れた食材を忘れてしまい賞味期限切れになってしまった
・あることを忘れて同じ物を買ってきてしまった
など困っていることはありませんか？
暑い時期、あれもこれも冷蔵庫に入れたくなるので、キャパオーバーしてしまうことも…
定期的に冷蔵庫を整えると今何があるのか一目でわかるようになります。
そのため、買いすぎや食材の賞味期限切れを減らすことができ、フードロスも防げます。
家族も食材を見つけやすくなるので冷蔵庫の開け閉めによる無駄な電気代も減らせて、メリットがたくさん！
私もそこまでこまめな性格ではないため、「2カ月に１度、月初めにやる」と計画し、無理のなく続けています。実際に行っていることをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
■【全出し＆お掃除】
まず初めに冷蔵庫の中身を全てを出します。
ほかの場所の整理収納をするときの考え方と同じです。
全てを出すことで物の量を正確に把握でき、掃除もしやすくなります。
（暑い季節は食材の傷みを防ぐためクーラーボックスや保冷バッグに一時保管します）
続いて庫内をアルコール消毒液で拭き清潔にしていきます。
■【賞味期限チェック】
次に食中毒リスクを回避するためにも大事な賞味期限チェック。
調味料や粉物などは保存期間が長いだろう、と気にしないことが多いですが、意外と賞味期限が切れていることがあるので要注意。
切れているものは迷わず処分しましょう。
期限の近いものは冷蔵庫の手前に置き、期限が近い食材を使ったメニューを早めに考え、近日中に使い切るようにします。
■【高いところはアイテムで工夫】
チェックをしながら収納も進めます。
上段のものは取りにくいため、ニトリの【冷蔵庫トレーハンドル付き】を使用。
奥のものも一気に取り出しやすいので、よく使う食材を入れても問題がありませんでした。
■【すぐに取り出せる工夫】
買った時に先にパッケージを外しておく癖をつけると見た目もすっきりでラク習慣が身につきます。
お気に入りの収納アイテムはニトリで買える【冷蔵庫トレー】＆【冷蔵庫ラック】
浅型と深型を組み合わせて使っています。
深型には納豆のパックが9個収納可能！
浅型には豆腐を定位置にすることで在庫を把握しやすくしています。
■【庫内が汚れない工夫】
野菜室は土などで汚れやすいため、捨てやすい紙袋を再利用しています。
余った包装紙、新聞紙なども使いやすいですよ。
■【フリースペースを作る】
すべて収納し終えました。
庫内は多くても8割程度の量に抑えており、必要最低限の収納だけで整えています。
ポイントは、必ず何も置かないフリースペースを確保し、作り置き、食べ残し、急に頂いたものなどを収納する場所に。
このスペースを作っておくことで「これどこに置こう？」と困らずに済みます。
インテリアと同じで余白が大事。
冷蔵庫の収納、掃除は永遠の課題…
でも汚れがこびりついてしまう前に、大掃除だけではない定期的な冷蔵庫掃除、おすすめです。
定期的に行うことで作業も本当に少しで済みますので、ぜひやってみてください！
作＝のものも
【画像で見る】整理収納アドバイザーの「冷蔵庫の中」はどうなってるの？
インスタグラムでは暮らしに役立つかわいい便利グッズを中心に発信しております。
今回は定期的に実践している冷蔵庫の整理整頓についてご紹介したいと思います。
皆さんは冷蔵庫の中はどのような状態でしょうか。
・詰め込みすぎてごちゃごちゃしてすぐ見つからない
・奥に入れた食材を忘れてしまい賞味期限切れになってしまった
など困っていることはありませんか？
暑い時期、あれもこれも冷蔵庫に入れたくなるので、キャパオーバーしてしまうことも…
定期的に冷蔵庫を整えると今何があるのか一目でわかるようになります。
そのため、買いすぎや食材の賞味期限切れを減らすことができ、フードロスも防げます。
家族も食材を見つけやすくなるので冷蔵庫の開け閉めによる無駄な電気代も減らせて、メリットがたくさん！
私もそこまでこまめな性格ではないため、「2カ月に１度、月初めにやる」と計画し、無理のなく続けています。実際に行っていることをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
■【全出し＆お掃除】
まず初めに冷蔵庫の中身を全てを出します。
ほかの場所の整理収納をするときの考え方と同じです。
全てを出すことで物の量を正確に把握でき、掃除もしやすくなります。
（暑い季節は食材の傷みを防ぐためクーラーボックスや保冷バッグに一時保管します）
続いて庫内をアルコール消毒液で拭き清潔にしていきます。
■【賞味期限チェック】
次に食中毒リスクを回避するためにも大事な賞味期限チェック。
調味料や粉物などは保存期間が長いだろう、と気にしないことが多いですが、意外と賞味期限が切れていることがあるので要注意。
切れているものは迷わず処分しましょう。
期限の近いものは冷蔵庫の手前に置き、期限が近い食材を使ったメニューを早めに考え、近日中に使い切るようにします。
■【高いところはアイテムで工夫】
チェックをしながら収納も進めます。
上段のものは取りにくいため、ニトリの【冷蔵庫トレーハンドル付き】を使用。
奥のものも一気に取り出しやすいので、よく使う食材を入れても問題がありませんでした。
■【すぐに取り出せる工夫】
買った時に先にパッケージを外しておく癖をつけると見た目もすっきりでラク習慣が身につきます。
お気に入りの収納アイテムはニトリで買える【冷蔵庫トレー】＆【冷蔵庫ラック】
浅型と深型を組み合わせて使っています。
深型には納豆のパックが9個収納可能！
浅型には豆腐を定位置にすることで在庫を把握しやすくしています。
■【庫内が汚れない工夫】
野菜室は土などで汚れやすいため、捨てやすい紙袋を再利用しています。
余った包装紙、新聞紙なども使いやすいですよ。
■【フリースペースを作る】
すべて収納し終えました。
庫内は多くても8割程度の量に抑えており、必要最低限の収納だけで整えています。
ポイントは、必ず何も置かないフリースペースを確保し、作り置き、食べ残し、急に頂いたものなどを収納する場所に。
このスペースを作っておくことで「これどこに置こう？」と困らずに済みます。
インテリアと同じで余白が大事。
冷蔵庫の収納、掃除は永遠の課題…
でも汚れがこびりついてしまう前に、大掃除だけではない定期的な冷蔵庫掃除、おすすめです。
定期的に行うことで作業も本当に少しで済みますので、ぜひやってみてください！
作＝のものも