『夫婦と16歳』“美子”かたせ梨乃の“りんご遊び”にネット騒然「なんだこの怖さ」「ミッドサマーすぎた」
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第7話が13日深夜に放送され、美子（かたせ）が参加したお茶会での“りんご遊び”が描かれると、ネット上には「なんだこの怖さ」「胡散くさい」「ミッドサマーすぎた」などの声が集まった。
【写真】美子（かたせ梨乃）の学生時代の友人・黒岩美子（夏樹陽子）が登場！『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第7話より
離婚届を突きつけられた紘（豆原）は毎日、妻・冴（岡田結実）の実家を訪れ、菜々子（北村優衣）とのキスは誤解だと弁明。それでも紘は冴に拒絶され続けていた。そんな時、突然会社をやめた菜々子が亡くなっていたことを知り紘は衝撃を受ける。
一方、紘に避けられている美子のもとに突然、学生時代の友人・黒岩美子（夏樹陽子）がやってくる。美子は旧友・黒岩美子から“お茶会”に招待される。
「16歳の会」と呼ばれるお茶会には、美子と同年代の女性が参加していて、参加者は口々に黒岩美子を“先生”と呼びながら、“先生には不思議な力がある”と慕うのだった。
そんな中、黒岩美子は参加者の前に立つと、笑顔で「今日はりんご遊びをやっていきます」と呼びかける。黒岩美子から名前を呼ばれて立ち上がった参加者・理恵子に、他の参加者から「お肌がきれい！」「唇が真っ赤でプルプル！」「モデルさんみたい！」といった声が飛ぶ。理恵子が「ええ〜嬉しいぃ〜！」と頬を赤らめると黒岩美子は「はい！立派なりんごが実りました」と語る。これを合図に他の参加者は「フゥ〜！」と歓声を上げて盛り上げる。
その後、みんなの前に立たされた美子も、参加者から「ガラスのように澄んだ瞳！」「笑顔がチャーミング！」「女優さんみたい！」などの称賛を浴びる。美子が「もうやめてよ〜！」と頬を赤らめると、参加者も「フゥ〜！」と声をかけて囃し立てる。
美子も思わず歓喜したりんご遊びには、ネット上に「楽しそうすぎるwww」「素敵すぎて爆笑」といった反響が寄せられた一方「褒められるのは嬉しいけどなんだこの怖さ」「なんか胡散くさい気がする」「最初は微笑ましかったけどミッドサマーすぎた」などの投稿も相次いでいた。
【写真】美子（かたせ梨乃）の学生時代の友人・黒岩美子（夏樹陽子）が登場！『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第7話より
離婚届を突きつけられた紘（豆原）は毎日、妻・冴（岡田結実）の実家を訪れ、菜々子（北村優衣）とのキスは誤解だと弁明。それでも紘は冴に拒絶され続けていた。そんな時、突然会社をやめた菜々子が亡くなっていたことを知り紘は衝撃を受ける。
「16歳の会」と呼ばれるお茶会には、美子と同年代の女性が参加していて、参加者は口々に黒岩美子を“先生”と呼びながら、“先生には不思議な力がある”と慕うのだった。
そんな中、黒岩美子は参加者の前に立つと、笑顔で「今日はりんご遊びをやっていきます」と呼びかける。黒岩美子から名前を呼ばれて立ち上がった参加者・理恵子に、他の参加者から「お肌がきれい！」「唇が真っ赤でプルプル！」「モデルさんみたい！」といった声が飛ぶ。理恵子が「ええ〜嬉しいぃ〜！」と頬を赤らめると黒岩美子は「はい！立派なりんごが実りました」と語る。これを合図に他の参加者は「フゥ〜！」と歓声を上げて盛り上げる。
その後、みんなの前に立たされた美子も、参加者から「ガラスのように澄んだ瞳！」「笑顔がチャーミング！」「女優さんみたい！」などの称賛を浴びる。美子が「もうやめてよ〜！」と頬を赤らめると、参加者も「フゥ〜！」と声をかけて囃し立てる。
美子も思わず歓喜したりんご遊びには、ネット上に「楽しそうすぎるwww」「素敵すぎて爆笑」といった反響が寄せられた一方「褒められるのは嬉しいけどなんだこの怖さ」「なんか胡散くさい気がする」「最初は微笑ましかったけどミッドサマーすぎた」などの投稿も相次いでいた。