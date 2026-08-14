AKB活動終了から14年、アーティスト美女、ノースリーブの最新ショットに反響「いつ見ても美人」
AKB48元メンバーでアーティストの光宗薫が13日にinstagramを更新。ノースリーブ姿のソロショットを披露すると、ファンから「めちゃくちゃ綺麗」「いつ見ても美人」といった反響が寄せられた。
【写真】AKB活動終了から14年、アーティスト美女が「スタイル抜群」 キュートなミニスカ姿も
今年1月に作品集『せみにんげん』（玄光社）を出版し、今月26日から大阪で個展で開催する光宗が投稿したのは自身のソロショット。写真には、タイトなノースリーブで佇む姿や凛々しい表情、リラックスした笑顔などが収められている。投稿の中で光宗は「最近はすっぴんか濃メイクが多いので普通の化粧が新鮮」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「めちゃくちゃ綺麗だなぁ」「いつ見ても美人」「美しいです」「可愛いなぁ〜」などの声が集まっている。
■光宗薫（みつむね かおる）
1993年4月26日生まれ。大阪府出身。2011年、AKB48に13期生として加入。グループ活動と並行して女優としても活躍したものの、2012年10月にAKB48での活動を辞退することを表明。以降はアーティストとして活動している。
引用：「光宗薫」Instagram（@mtmnkor）
【写真】AKB活動終了から14年、アーティスト美女が「スタイル抜群」 キュートなミニスカ姿も
今年1月に作品集『せみにんげん』（玄光社）を出版し、今月26日から大阪で個展で開催する光宗が投稿したのは自身のソロショット。写真には、タイトなノースリーブで佇む姿や凛々しい表情、リラックスした笑顔などが収められている。投稿の中で光宗は「最近はすっぴんか濃メイクが多いので普通の化粧が新鮮」とコメントしている。
■光宗薫（みつむね かおる）
1993年4月26日生まれ。大阪府出身。2011年、AKB48に13期生として加入。グループ活動と並行して女優としても活躍したものの、2012年10月にAKB48での活動を辞退することを表明。以降はアーティストとして活動している。
引用：「光宗薫」Instagram（@mtmnkor）