『探偵！ナイトスクープ』“名作回”を放送 93歳の女性、戦時中に文通していた“兵隊さん”「やっぱり生きて帰ってきてほしかった」→積年の想い伝えたい
きょう14日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：47 ※関西ローカル）は、「探偵！ナイトスクープリターンズ」として、2025年6月27日に放送された名作回を届ける。
【動画】「やっぱり生きて帰ってほしかった」93歳の女性、戦時中に文通していた“兵隊さん”への想い
今回は、永見大吾探偵の「三山ひろしの髪の秘密」、竹山隆範探偵の「超少食男vs家系ラーメン」、桂二葉探偵の「兵隊さんと少女セツコの文通」の3本。
「兵隊さんと少女セツコの文通」は、京都府の女性（当時93）から、戦後80年の時を超え、忘れえぬ方を探していただきたいという依頼。日中戦争が始まったころ、小学1年生だった依頼者は、兵隊さんを激励するための「慰問袋」を作り戦地へ送った。その中に入れた手紙に偶然返事をくれたのが、秋田県出身の「ササジマシンゾウ」さん。それから6年もの間、ササジマさんとの文通は続いた。その筆はとても温かく、重ね重ね「お勉強がんばってください」と書かれており、会ったことがなくても、優しい人柄が手に取るように伝わったという。
昭和19年になると、依頼者は戦況の悪化に伴い大阪から京都へ疎開。しかし、なんと疎開して間もないころに「ササジマ」さんが、大阪の実家を訪ねてきてくれたのだ。京都にいた依頼者は会うことかなわず…。時は経ち、数年前、孫が沖縄に行った際、沖縄戦の戦没者の名前が刻まれている「平和の礎」にササジマさんの名前を見つけ、亡くなられていることを知った。
ササジマさんに一度もお会い出来なかったことが、どうにも心残りでならない。そこで、ササジマさんに会わせてもらえないだろうか？お墓を探し出し、80年間の積年の想いを手紙にして届けたく思っている、というもの。
依頼者にとって、思いやりのある優しいササジマさんは憧れの存在だったと言い、二葉探偵もぬくもりにあふれた手紙を読み涙ぐむ。しかし、ササジマさんの手掛かりは秋田県出身で、沖縄戦で亡くなられたということだけ。そこで秋田県遺族連合会に連絡をとり、戦没者の名簿を見せてもらうと「笹島信三」さんの名前を発見。が、なんと沖縄戦終結の1ヶ月前に亡くなられたと知る。遺族の方々とも会うことができ、念願のお墓参りもかなった。依頼者がササジマさんに届けた積年の想いとは。
予告動画では、依頼者が「やっぱり生きて帰ってきてほしかった」と吐露する。二葉探偵も見守る中、読み上げられた手紙とは。
【動画】「やっぱり生きて帰ってほしかった」93歳の女性、戦時中に文通していた“兵隊さん”への想い
今回は、永見大吾探偵の「三山ひろしの髪の秘密」、竹山隆範探偵の「超少食男vs家系ラーメン」、桂二葉探偵の「兵隊さんと少女セツコの文通」の3本。
「兵隊さんと少女セツコの文通」は、京都府の女性（当時93）から、戦後80年の時を超え、忘れえぬ方を探していただきたいという依頼。日中戦争が始まったころ、小学1年生だった依頼者は、兵隊さんを激励するための「慰問袋」を作り戦地へ送った。その中に入れた手紙に偶然返事をくれたのが、秋田県出身の「ササジマシンゾウ」さん。それから6年もの間、ササジマさんとの文通は続いた。その筆はとても温かく、重ね重ね「お勉強がんばってください」と書かれており、会ったことがなくても、優しい人柄が手に取るように伝わったという。
ササジマさんに一度もお会い出来なかったことが、どうにも心残りでならない。そこで、ササジマさんに会わせてもらえないだろうか？お墓を探し出し、80年間の積年の想いを手紙にして届けたく思っている、というもの。
依頼者にとって、思いやりのある優しいササジマさんは憧れの存在だったと言い、二葉探偵もぬくもりにあふれた手紙を読み涙ぐむ。しかし、ササジマさんの手掛かりは秋田県出身で、沖縄戦で亡くなられたということだけ。そこで秋田県遺族連合会に連絡をとり、戦没者の名簿を見せてもらうと「笹島信三」さんの名前を発見。が、なんと沖縄戦終結の1ヶ月前に亡くなられたと知る。遺族の方々とも会うことができ、念願のお墓参りもかなった。依頼者がササジマさんに届けた積年の想いとは。
予告動画では、依頼者が「やっぱり生きて帰ってきてほしかった」と吐露する。二葉探偵も見守る中、読み上げられた手紙とは。