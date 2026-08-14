バッテリィズ演じる凶悪モンスターが復活 ミニオンを“あわや食べる”本編映像解禁
アニメーション映画「怪盗グルー」「ミニオンズ」シリーズの最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』（公開中）から、お笑いコンビ・バッテリィズが日本語吹替版の声優を務めるモンスターコンビ、フィリップスとハワードの登場シーンが解禁された。
【動画】モンスター召喚！本編映像
本作は、原始時代から最強最悪のボスを求めて旅を続けてきたミニオンズたちが、“映画の都”ハリウッドで巻き起こす大騒動を描く。ひょんなことから自分たちでモンスター映画を製作することになり、本物のモンスターを召喚するが、現れたのは想定外の小さな緑色のモンスターだった。
解禁された映像では、長い間氷漬けにされていたフィリップス（声：エース）とハワード（声：寺家）が、激しい音とともに封印から解き放たれる。
サメと魚を掛け合わせたような巨大なフィリップスは、「ヘイ！グーミー！脱獄できたぜ。サンキュー！で、何だっけ？」と登場。ヒトデとタコを思わせる姿のハワードも、「ハワード＆フィリップス、世界ぶっ壊す」と息巻く。
本物のモンスターを目にしたミニオンズは「カイジュウ〜！」と大喜び。しかし、空腹のフィリップスが「そこの黄色いちっこいやつを1匹食いたいんだけど、いいか？」と狙いを定めたことで、事態は一変する。
慌てたグーミーは、「ちょっと待った！いいか？僕たちは世界を滅ぼしたり、ここで今誰かを食ったりしない。分かったか？」と制止。さらに「今はもう、そういうのはやらない。悪党は卒業したんだ。僕たちは今、映画産業で働いてて、ね！」と、腹をすかせたフィリップスを説得しようとする。
本作には、小さく愛らしい見た目とは裏腹に危険な雰囲気を漂わせるグーミーをはじめ、人類から「決して解き放ってはいけない」と警告されていたフィリップスとハワードなど、個性豊かな新モンスターが登場。ミニオンズによる映画作りは、予測不能な騒動へと発展していく。
日本語吹替版には、ミニオンズの夢を支える映画監督マックス役で松平健がシリーズ初参加。新たなボス候補・ドート役を千葉雄大、ドートと恋に落ちるデビー役を鈴木愛理、グーミー役を山寺宏一、ハリウッド女優メアリー役をLiSAが務めている。
【動画】モンスター召喚！本編映像
本作は、原始時代から最強最悪のボスを求めて旅を続けてきたミニオンズたちが、“映画の都”ハリウッドで巻き起こす大騒動を描く。ひょんなことから自分たちでモンスター映画を製作することになり、本物のモンスターを召喚するが、現れたのは想定外の小さな緑色のモンスターだった。
サメと魚を掛け合わせたような巨大なフィリップスは、「ヘイ！グーミー！脱獄できたぜ。サンキュー！で、何だっけ？」と登場。ヒトデとタコを思わせる姿のハワードも、「ハワード＆フィリップス、世界ぶっ壊す」と息巻く。
本物のモンスターを目にしたミニオンズは「カイジュウ〜！」と大喜び。しかし、空腹のフィリップスが「そこの黄色いちっこいやつを1匹食いたいんだけど、いいか？」と狙いを定めたことで、事態は一変する。
慌てたグーミーは、「ちょっと待った！いいか？僕たちは世界を滅ぼしたり、ここで今誰かを食ったりしない。分かったか？」と制止。さらに「今はもう、そういうのはやらない。悪党は卒業したんだ。僕たちは今、映画産業で働いてて、ね！」と、腹をすかせたフィリップスを説得しようとする。
本作には、小さく愛らしい見た目とは裏腹に危険な雰囲気を漂わせるグーミーをはじめ、人類から「決して解き放ってはいけない」と警告されていたフィリップスとハワードなど、個性豊かな新モンスターが登場。ミニオンズによる映画作りは、予測不能な騒動へと発展していく。
日本語吹替版には、ミニオンズの夢を支える映画監督マックス役で松平健がシリーズ初参加。新たなボス候補・ドート役を千葉雄大、ドートと恋に落ちるデビー役を鈴木愛理、グーミー役を山寺宏一、ハリウッド女優メアリー役をLiSAが務めている。