今夜放送『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』 鈴木亮平が初参戦、屋形船で浴衣トーク！
8月14日20時55分から『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』（TBS系）の第2弾が放送。鈴木亮平が初参戦し、江戸川夏の風物詩「屋形船」ツアーへ出航。浴衣トークを繰り広げる。
【写真】鈴木亮平とSnow Man＆佐久間＆渡辺＆宮舘が「屋形船」ツアーへ！
東京の下町・江戸川区出身のSnow Man佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太の“江戸川出身トリオ”が、下町を舞台にキラキラなゲストを迎え、下町グルメとお酒を楽しみながら台本一切無しの“気取らないトーク”をして仲を深めていく番組。今年4月に初放送され、早くも第2弾が放送。同日19時から2時間スペシャルで放送する『それSnow Manにやらせて下さいSP』に続き、3時間にわたってSnow ManがTBSの金曜よるを盛り上げる。
今回は、鈴木亮平が「江戸川会」に初参戦。佐久間、渡辺、宮舘と共に浴衣を着て、江戸川夏の風物詩である屋形船ツアーへ。豪華な料理と美味しいお酒をいただきながら、台本なしのトークを展開。Snow Manとは番組で何度も共演している鈴木だが、まずは互いの呼び名を決めることに。そして、鈴木が抱く江戸川のイメージとは？ その他貴重なプライベートな話まで…夏の江戸川を舞台に浴衣トークを展開する。
さらに、第1弾にも出演した江戸川区出身の俳優・岡田将生が、なんと再びゲスト出演。今回は、岡田がどうしても3人と一緒に行きたかったという青春の地でボウリング対決。白熱の戦いが繰り広げられるも、渡辺が珍プレイ連発で一同大爆笑？ さらに、今回も下町レトロな大衆居酒屋を舞台に、台本なしのトークを展開。江戸川区民なら共感の嵐（！？）の“ある話”でヒートアップ。
さらに、お店ではSnow Manメンバーとゆかりのある店員さんとの出会いが…？ ラストには岡田にサプライズも？ “下町×台本なし”だからこそ聞ける、4人の気取らないトークに期待が高まる。
『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』は、TBS系にて8月14日20時55分放送。
【写真】鈴木亮平とSnow Man＆佐久間＆渡辺＆宮舘が「屋形船」ツアーへ！
東京の下町・江戸川区出身のSnow Man佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太の“江戸川出身トリオ”が、下町を舞台にキラキラなゲストを迎え、下町グルメとお酒を楽しみながら台本一切無しの“気取らないトーク”をして仲を深めていく番組。今年4月に初放送され、早くも第2弾が放送。同日19時から2時間スペシャルで放送する『それSnow Manにやらせて下さいSP』に続き、3時間にわたってSnow ManがTBSの金曜よるを盛り上げる。
さらに、第1弾にも出演した江戸川区出身の俳優・岡田将生が、なんと再びゲスト出演。今回は、岡田がどうしても3人と一緒に行きたかったという青春の地でボウリング対決。白熱の戦いが繰り広げられるも、渡辺が珍プレイ連発で一同大爆笑？ さらに、今回も下町レトロな大衆居酒屋を舞台に、台本なしのトークを展開。江戸川区民なら共感の嵐（！？）の“ある話”でヒートアップ。
さらに、お店ではSnow Manメンバーとゆかりのある店員さんとの出会いが…？ ラストには岡田にサプライズも？ “下町×台本なし”だからこそ聞ける、4人の気取らないトークに期待が高まる。
『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』は、TBS系にて8月14日20時55分放送。