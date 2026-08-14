ユニバーサル・ピクチャーズが製作する新作映画『Miami Vice '85（原題）』に、『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』（2018）などで知られるオールデン・エアエンライクの出演が決定した。米が報じている。

本作は、1980年代の人気テレビドラマ「特捜刑事マイアミ・バイス」のパイロット版とシーズン1に着想を得た新たな映画化作品。すでにリカルド・“リコ”・タブス役にはマイケル・B・ジョーダン、ジェームズ・“ソニー”・クロケット役にはオースティン・バトラーの出演がされている。現時点でエアエンライクの役どころは明らかになっていない。

監督は、『トップガン マーヴェリック』（2022）や『F1／エフワン』（2025）のジョセフ・コシンスキーが務め、『ナイトクローラー』（2014）のダン・ギルロイが脚本を担当。脚本は、オリジナル版でアンソニー・ヤーコヴィックが創作したキャラクターに基づき、初期稿は『トップガン マーヴェリック』のエリック・ウォーレン・シンガーが執筆した。コシンスキーは、『猿の惑星』シリーズのディラン・クラークとプロデューサーも兼任する。

物語の舞台は1980年代半ばのマイアミ。華やかな街と、その裏側に潜む腐敗を描く。ファッションから映像表現まで、当時のカルチャーに大きな影響を与えた「マイアミ・バイス」のパイロット版とシーズン1から着想を得た作品となり、IMAX向けに撮影される。撮影は2026年内に開始され、2028年5月19日に米国公開予定だ。

エアエンライクは2026年6月、舞台『Becky Shaw』での演技により、自身初となるトニー賞の演劇助演男優賞を受賞。関係者によると、エアエンライクは8本以上の出演オファーを受けていたが、最終的にジョーダン＆バトラー、コシンスキー監督との仕事を選んだという。

エアエンライクは、コーエン兄弟の『ヘイル、シーザー！』（2016）で注目を集め、その後『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』で若きハン・ソロ役に抜擢されたことで世界的な知名度を獲得した。近年はクリストファー・ノーラン監督の『オッペンハイマー』（2023）や『WEAPONS／ウェポンズ』（2025）など話題作への出演が続き、ジャンルを問わず活躍の場を広げている。

今後は、ヘレン・ミレンと共演するサスペンス映画『A Talent for Murder（原題）』が2026年のトロント国際映画祭でワールドプレミアを迎えるほか、デイジー・リドリー共演の『The Last Resort（原題）』も2027年の公開を控えている。

映画『Miami Vice '85（原題）』は2028年5月19日に米国公開予定。

Source: