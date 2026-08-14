「こんな格好で新幹線」 ウエスト58cm“現役の看護師”ラウンドガールの抜群スタイルにネット衝撃
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、14日までにXを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。
今回の投稿では「東京帰るよ〜こんな格好で新幹線」とつづり、デコルテが印象的なキャミソール姿を公開。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。
今回の投稿では「東京帰るよ〜こんな格好で新幹線」とつづり、デコルテが印象的なキャミソール姿を公開。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）