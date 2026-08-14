9月4日・11日の『金ロー』は人気声優・石田彰吹き替え版『タイタニック』を放送！
レオナルド・ディカプリオ主演の映画『タイタニック』（1997）が、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にて9月4・11日の2夜にわたり放送されることが決まった。ディカプリオ演じる主人公ジャックの声を石田彰が務める人気の吹き替え版で届ける。
【写真】色褪せない名作『タイタニック』場面カット
ジェームズ・キャメロン監督が、20世紀最大級の海難事故の一つとされるタイタニック号沈没事故を緻密な映像で再現した本作。第70回アカデミー賞では、作品賞や監督賞をはじめとする11部門を受賞し、興行収入277.7億円（3Dリマスター版などの再上映分を含めた累計）を記録。これは現在でも歴代4位にあたり、依然として洋画歴代1位、実写作品歴代1位の座を守り続けている。
新天地アメリカを目指す画家志望の青年ジャックと、一等船客として乗船する上流階級の娘ローズ。乗客の身分によって明確に分けられた船内を舞台に、全く異なる境遇の二人が出会い、ひかれ合っていく。 階級社会の壁や周囲の思惑に引き裂かれそうになりながらも、強く結ばれていく二人。しかし、その後に過酷な運命が訪れる。
今回の放送は、主人公ジャック（レオナルド・ディカプリオ）の声を石田彰が、ローズ（ケイト・ウィンスレット）の声を冬馬由美が担当する日本語吹き替え版で届ける。また、ローズの婚約者キャル役を江原正士、モリー役を一城みゆ希が演じるなど、実力派キャストが名を連ねている。配信では見ることのできない貴重な吹き替え版で、ファンのあいだでも人気のバージョンとなっている。
映画『タイタニック』は、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて、第一夜が9月4日21時、第二夜が9月11日21時放送。
【写真】色褪せない名作『タイタニック』場面カット
ジェームズ・キャメロン監督が、20世紀最大級の海難事故の一つとされるタイタニック号沈没事故を緻密な映像で再現した本作。第70回アカデミー賞では、作品賞や監督賞をはじめとする11部門を受賞し、興行収入277.7億円（3Dリマスター版などの再上映分を含めた累計）を記録。これは現在でも歴代4位にあたり、依然として洋画歴代1位、実写作品歴代1位の座を守り続けている。
今回の放送は、主人公ジャック（レオナルド・ディカプリオ）の声を石田彰が、ローズ（ケイト・ウィンスレット）の声を冬馬由美が担当する日本語吹き替え版で届ける。また、ローズの婚約者キャル役を江原正士、モリー役を一城みゆ希が演じるなど、実力派キャストが名を連ねている。配信では見ることのできない貴重な吹き替え版で、ファンのあいだでも人気のバージョンとなっている。
映画『タイタニック』は、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて、第一夜が9月4日21時、第二夜が9月11日21時放送。