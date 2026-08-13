暑い時期になると、ゴキブリの出現に頭を悩ませる人も多いでしょう。漫画家・稲（いな）さんの作品『ゴキブリ大騒動 みんなのトンデモ体験漫画集』からの抜粋エピソード『G対策に外に毒餌を置いておけば良いと思っていたけど、それは間違いだった！』では、ゴキブリが苦手な作者が専門業者に対策を依頼した実体験が描かれています。



【漫画】『G対策に外に毒餌を置いておけば良いと思っていたけど、それは間違いだった！』（全編を読む）

作者は新居で頻繁にゴキブリに遭遇したことから、害虫駆除業者を呼ぶことにしました。これをきっかけに、作者がよかれと思ってしていた対策が、実は逆効果だったことが判明します。



害虫駆除業者の男性は家の中を見てまわりながら、玉ねぎやバナナはゴキブリの大好物なので冷蔵保管すると良いことや、湿度の管理が重要であることを教えてくれました。



そんな中、男性は自宅の外に設置していた毒餌について触れます。作者は余った毒餌をベランダや玄関の外に置いていたのですが、男性から作者の家の場合は逆効果だと指摘され、作者は驚きを隠せません。



男性によると、自宅の外でゴキブリをよく見かける家庭であれば、毒餌の設置は有効な対策になるそうです。しかしそうでない場合には、外に住むゴキブリを逆に呼び寄せてしまうことがあるというのです。



男性はゴキブリ対策の知識を共有しながら家中を見てまわった後、薬剤を散布し、業務用の毒餌を仕掛けました。作者は業者を呼んだことで、もうゴキブリは出ないのだと考えていましたが、男性は今後もゴキブリが出る可能性があると話します。



ただ、もしゴキブリが出たとしても、毒餌を食べればすぐに死んでしまうとのこと。念のため、ノズルの長い殺虫スプレーを用意しておくと良いと言われ、作者は殺虫スプレーを買うことを心に決めるのでした。



読者からは「勉強になった」「バナナと玉ねぎ、気をつける」といったコメントが寄せられています。そんな同作について、作者の稲（いな）さんに話を聞きました。



畳やシンクの下まで見てもらったことが安心感につながった

ーこの作品を描いたきっかけを教えてください。



駆除業者に依頼したことでゴキブリについて知れたことや、業者に頼んで良かったことを伝えたくて漫画にしました。



ー複数のアドバイスが紹介されていますが、1番衝撃を受けたのはどのアドバイスでしたか？



外に毒餌を置くとゴキブリ対策になると思っていたら、逆に外のゴキブリを呼び寄せてしまうという説明を受け、衝撃を受けました。



確かに、外でGを見かけないのに毒餌を置いてしまったら、誘引して家の周辺に引き込んでしまうことになり、本末転倒になるなと思いました。



ー害虫駆除業者に対策を依頼した感想やよかったことを教えてください。



業者の方に家の隅々まで見てもらい、ゴキブリの痕跡などを探してもらえたのが本当に良かったです。畳の下やシンク下、洗面所の下など、普段自分たちで確認しない場所まで見て施工してくれたので、安心感につながりました。



家にゴキブリが出て困ってる人はもちろん、引越し前や、ゴキブリに不安のある人には、業者に来てもらうことをおすすめしたいと思います。



私はこれ以降、引越し前に必ず業者に入ってもらうようになり、2年に1回は来てもらっています。



（海川 まこと／漫画収集家）