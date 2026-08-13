実写映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』より、ジェイソン・モモアらキャスト＆監督6名の来日が決定した。あわせて、モモア演じるブランカがリュウと激突、波動拳を繰り出す特別映像も公開されている。

来日するのは、ケン役のノア・センティネオ、リュウ役のアンドリュー・小路、春麗役のカリーナ・リャン、エドモンド本田役の後藤洋央紀、ブランカ役のジェイソン・モモア、キタオ・サクライ監督の6名。2026年9月1日・2日の2日間にわたり、スペシャルファンイベントやプレス活動などのプロモーションを行う。

今回の来日は、本作が展開する世界プロモーション「ストリートファイター・ワールドウォリアー・ツアー」の幕開けとなるもの。第1弾の訪問地として、『ストリートファイター』シリーズ誕生の地・日本が選ばれた。モモアにとっては、映画のプロモーションを目的とする来日は今回が初めてとなる。

『ストリートファイター／ザ・ムービー』の舞台は1993年。かつて天才格闘家として名を馳せ、兄弟のような関係だったリュウとケンは、ある理由から疎遠になっていた。そんな2人の前に春麗が現れ、“ワールドウォリアートーナメント（世界格闘王決定戦）”への招待状を差し出す。世界中の猛者が集う戦いへ身を投じる2人だったが、その大会には巨大な陰謀が隠されていた。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

今回公開された映像では、その物語の一端となるリュウとブランカの対決が描かれる。

悪の組織シャドルーの総帥ベガ（デヴィッド・ダストマルチャン）が支配する収容所で、囚われの身となったリュウが巨大な鉄籠へ連れてこられる。暗闇の向こうから現れるのは、オレンジ色の逆立った髪と緑色の皮膚を持つブランカだ。

モモア版ブランカは、ゲームでおなじみの必殺技も惜しみなく披露。全身から電撃を放つ＜エレクトリックサンダー＞から、身体を丸めて突進する＜ローリングアタック＞へと畳みかける。これにリュウも＜波動拳＞で応戦し、両者の激突が映像化された。

ブランカ役のモモアは『アクアマン』（2018）や『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025）などで知られる。本作では出演のみならず製作にも名を連ねている。リュウ役のアンドリュー・小路は『ブレット・トレイン』（2022）やドラマ「ウォリアー」、ケン役のセンティネオは『ブラックアダム』（2022）、春麗役のリャンは『プレゼンス 存在』（2024）などに出演。後藤洋央紀はエドモンド本田役でハリウッド映画デビューを飾る。

ほか出演者には、ジョー・“ロマン・レインズ”・アノアイ、コーディ・ローデス、エリック・アンドレ、オーヴィル・ペック、カーティス・“50セント”・ジャクソンら異色の顔ぶれが集結。監督は「The Eric Andre Show」や『バッド・トリップ ～どっきり横断の旅～』（2021）のキタオ・サクライが務める。

映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は2026年10月16日、全世界同時公開。