水が苦手なワンコと川に遊びに行き、泳ぐ練習をさせてみたら…？思った以上に嫌がる様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で25万8000回再生を突破。「可愛い」「面白すぎる」「最高ｗ」といった声が寄せられています。

【動画：水が苦手な犬が『川で泳ぐ練習をした』結果→『うまくできるかな』と思ったら…あまりにも必死な光景】

川遊びを拒否するワンコ

YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」に投稿されたのは、豆柴の「すみすみ」ちゃんが犬友達と一緒に川に遊びに行った時の様子です。すみすみちゃんは水が大の苦手なのですが、お友達が一緒ならきっと川遊びを楽しんでくれるはず。

…と思いきや、飼い主さんが「おいで。みんな入ってるよ」とリードを引いてみても、すみすみちゃんは全く動こうとしなかったとか。そして諦めずに「行こう」と声を掛け続けていたら、座り込んで「絶対入らない」と拒否！ こうなったら仕方がないので、抱っこして強制的に川に入らせることに。

泳ぐ練習をさせてみたら…

飼い主さんがそっと浅瀬に下ろすと、「冷たっ」と片手を上げるすみすみちゃん。そのままフリーズしてしまったので抱っこしてあげたら、空中で見事な犬かきを披露したそう。

そこで今度は体を支えながら泳ぐ練習をさせてみたところ、すみすみちゃんはバシャバシャと水飛沫を上げながら手足を動かしたとか。「絶対離したらアカンからな！」と言わんばかりの不安げなお顔で一生懸命犬かきをしている姿は、あまりにも愛おしいです。

そして飼い主さんが「ほら出来た」と褒めて手を離すと、すみすみちゃんはさっさと川から上がり、「もう帰る！」と山の方へ走って行ってしまうのでした。

嫌がりながら必死に泳ぐ姿が可愛い

せっかく川にきたので、最後に足がつかない深さの場所で泳げるかチャレンジ。ライフジャケットを着せている時から、嫌がって大暴れしていたというすみすみちゃん。川に入った瞬間に「早く陸に上がらなくちゃ！」と慌てて泳ぎ出し、近くの岩にしがみついたとか。上手に泳げていてすごいですが、必死な姿が可愛すぎて思わず笑ってしまいます。

そして試しに岩から引き剥がしてもう一度泳がせてみたら、また陸を目指して必死に泳ぎ、今度は流木にしがみついたそう。意外と泳ぎが得意だと判明したものの、水嫌いは克服できそうにないすみすみちゃんなのでした…。

この投稿には「可愛すぎる」「困り顔ｗ」「本当に水嫌いなんですね」「泳ぐの上手」「頑張った」「めちゃ笑いました」「癒しをありがとう！」といったコメントが寄せられています。

すみすみちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。