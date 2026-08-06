先代86の限定カラー復活＆「3眼アイサイト」搭載…走りも強化

GAZOO Racingは2026年8月6日、2ドアスポーツカー「GR86」の一部改良モデルを発表しました。



2026年8月28日から受注を開始します。

GR86は当初「86（ハチロク）」として2012年にデビューした2ドアスポーツカーです。

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1980年代に登場し、現在でも絶大な人気を誇るコンパクトクーペ／ハッチバックの「カローラレビン／スプリンタートレノ」のスポーツモデル「AE86型」の通称名「ハチロク」を車名に採用。

AE86同様に、軽量かつハンドリングに優れたFRレイアウトを採用し、クルマを操る楽しさを最大化したほか、手頃な価格で販売し、スポーティな走りを楽しみたい若者にヒットしました。

パワーユニットはスバルとの共同開発により、バランスに優れた水平対向エンジンを搭載。これに6速ATもしくは6速MTを組み合わせています。

現行型は2021年にデビューした2代目です。車名は「GR86」に変更され、トヨタのスポーツモデルを手掛ける「GR」ブランドから展開されることになりました。

以後、世界各国で累計約11万台を販売し、GRブランドの専用車種として最多の販売台数を記録しています。

パワートレインは従来通りの4気筒水平対向エンジン＋6速ATおよび6速MTの設定ですが、排気量を2.4リッターに拡大した「FA24」を搭載し、最高出力235馬力・最大トルク250Nmを発揮します。

今回、デビュー6年目となる一部改良では、さらに走りが進化したほか、先進運転支援システムの強化、新色の設定が図られています。

走行性能では、コーナー出口や、低μ（ミュー）路、ウェット路面、雪道など、繊細な加速のコントロールが必要な場面でも意のままにクルマを操れるよう、スロットルコントロールの制御を変更。

ダイレクト感はそのままに、踏力と加速がリニアに立ち上がる特性に仕上げたことで、いかなるシチュエーションでもスムーズで、自在な運転体験を可能としました。

また、「スーパー耐久」レースで培った知見をもとに、高速コーナーや荒れた路面でのふらつきをなくし、狙ったラインをトレースする正確な操舵を実現できるよう、電動パワーステアリングの制御を変更しています。

ミリ単位のつくり込みを重ね、GR86ならではの低重心からくるコーナリングの鋭さ・楽しさは残しつつ、安心感のある制御を実現したといいます。

さらにMT車については、限界域でのコーナー進入をよりスムーズに、ストレスなく実現するため、シフトインターロックの面取りを約0.5mm拡大。5速から4速へのダウンシフト時の操作性を高めました。

これにより、減速からターンインまでの流れを途切れさせず、GR86らしい意のままの走りを実現しています。

先進運転支援システムでは、アイサイトを従来の2眼カメラから3眼カメラにアップデートしました。低い車高に合わせて専用設計し、超広角の単眼カメラを追加したことで、さまざまなシチュエーションにおける安全運転を支援するといいます。

エクステリアでは、先代の86で期間限定販売した「ソリッドグレー」が約9年ぶりに復活しています。

このほか、「RZ」グレードで鋳物ブラック塗装のスイッチ類の採用や、ブラック×レッドの内装色の配色を変更し、先代86の後期型モデルを彷彿とさせるコーディネートに変更しています。

また、モータースポーツの裾野を広げるため、GR86のワンメイクレース参戦用車両である「GR86 カップカーベーシック」にAT車を新設。幅広いユーザーがスポーツ走行を楽しめるようになりました。

一部改良を行ったGR86のラインナップと価格（消費税込）は、ベーシックな「RC」が293万6000円、中級の「SZ」が319万5000円（AT車は329万3000円）、上級のRZが351万8000円（AT車は361万6000円）です。