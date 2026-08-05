66カ国を旅したプロが厳選！無印良品で絶対に買うべき「神トラベルグッズ」20選
絶景プロデューサーの詩歩が「【無印良品】本当に便利！66カ国旅した私が使う旅行アイテム20選｜防犯スリ対策・パッキング」を公開した。海外を66カ国旅した経験を持つ詩歩が、無印良品の豊富なラインナップの中から、実際に購入・愛用しているトラベルグッズ20点を厳選して紹介する内容となっている。
動画内で詩歩は、防犯対策や荷物の軽量化、機内でのリラックスなど、旅のシチュエーションに応じた独自の視点でアイテムをピックアップ。例えば、「ポリエステルトラベル用ウォレット」については、「お金があまり入ってなさそうに見える」シンプルなデザインがスリ対策に有効だと説明。さらに、チェーンを取り付けられるリングを活用し、カバンと繋いで固定する工夫も披露した。
また、パッキングに役立つ「そのまま洗える衣類ケース」や、中身を見せずに収納できる「ポリエステルたためる仕分けケース」などの定番アイテムも紹介。スキンケア用品や「携帯用アイラッシュカーラー」といった美容グッズについても、コンパクトで持ち運びに適した絶妙なサイズ感を高く評価している。
食品部門では、小袋の駄菓子シリーズを取り上げ、「お湯がなくてもそのまま食べられる」と、海外で日本食が恋しくなった際や小腹が空いた時の心強いお供として推奨した。
総括として、詩歩は長年の旅行経験から導き出された「コンパクトさ」と「多機能性」の重要性を強調。読者が次の旅行準備をする際、無印良品のアイテムが防犯や快適な旅をサポートする強力な味方になることを示している。
動画内で詩歩は、防犯対策や荷物の軽量化、機内でのリラックスなど、旅のシチュエーションに応じた独自の視点でアイテムをピックアップ。例えば、「ポリエステルトラベル用ウォレット」については、「お金があまり入ってなさそうに見える」シンプルなデザインがスリ対策に有効だと説明。さらに、チェーンを取り付けられるリングを活用し、カバンと繋いで固定する工夫も披露した。
また、パッキングに役立つ「そのまま洗える衣類ケース」や、中身を見せずに収納できる「ポリエステルたためる仕分けケース」などの定番アイテムも紹介。スキンケア用品や「携帯用アイラッシュカーラー」といった美容グッズについても、コンパクトで持ち運びに適した絶妙なサイズ感を高く評価している。
食品部門では、小袋の駄菓子シリーズを取り上げ、「お湯がなくてもそのまま食べられる」と、海外で日本食が恋しくなった際や小腹が空いた時の心強いお供として推奨した。
総括として、詩歩は長年の旅行経験から導き出された「コンパクトさ」と「多機能性」の重要性を強調。読者が次の旅行準備をする際、無印良品のアイテムが防犯や快適な旅をサポートする強力な味方になることを示している。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
Hi, I’m Shiho from Japan! 絶景プロデューサー「詩歩（Shiho）」です。 これまで日本は全47都道府県、海外は約60カ国を旅してきました。 いまは「絶景プロデューサー」という肩書で、書籍の出版や地域コンサルティングなど「絶景」に関するお仕事をしています。 ▼累計63万部！ベストセラー「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」 Amazon https://amzn.to/49hoezt 楽天 https://room.rakuten.co.jp/shiho_zekkei/1800005576809431 ▼旅の写真はInstagramへ https://www.instagram.com/shiho_zekkei/ ▼お仕事のお問合せはこちら contact@zekkei-project.com（スタッフが対応します） ▼SNSもよろしくお願いします！ Instagram https://www.instagram.com/shiho_zekkei/ X https://x.com/shiho_zekkei note https://note.com/shiho_zekkei tiktok https://vt.tiktok.com/NmtLn4/ Facebookページ www.facebook.com/sekainozekkei Blog http://shiho.me/ Youtube https://www.youtube.com/user/zekkeichannnel
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