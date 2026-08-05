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Hi, I’m Shiho from Japan! 絶景プロデューサー「詩歩（Shiho）」です。 これまで日本は全47都道府県、海外は約60カ国を旅してきました。 いまは「絶景プロデューサー」という肩書で、書籍の出版や地域コンサルティングなど「絶景」に関するお仕事をしています。 ▼累計63万部！ベストセラー「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」 Amazon https://amzn.to/49hoezt 楽天 https://room.rakuten.co.jp/shiho_zekkei/1800005576809431 ▼旅の写真はInstagramへ https://www.instagram.com/shiho_zekkei/ ▼お仕事のお問合せはこちら contact@zekkei-project.com（スタッフが対応します） ▼SNSもよろしくお願いします！ Instagram https://www.instagram.com/shiho_zekkei/ X https://x.com/shiho_zekkei note https://note.com/shiho_zekkei tiktok https://vt.tiktok.com/NmtLn4/ Facebookページ www.facebook.com/sekainozekkei Blog http://shiho.me/ Youtube https://www.youtube.com/user/zekkeichannnel