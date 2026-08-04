M！LK「mini」9月号のW表紙＆巻頭特集に登場 メンバー全コンビ10組の2ショットなどフルボリューム
M！LKが8月10日発売の「mini（ミニ）9月号」（宝島社）の表紙に登場。裏表紙も飾るW表紙で登場する。
【写真】モノクロもかっこいい！ M！LK「mini」9月号裏表紙にも登場
本号は「メガネ特集号」のため、表紙では全員メガネを着用。裏表紙はよく見ると「mini」のロゴが「m！lk」に!? という遊び心も加えている。また、M！LKスぺシャル付録として、“フォトプロップス風 M！LK とおでかけピンナップ”と“キラキラフォトカード風メガネピンナップ”付き。巻頭20ページ特集は、エモエモなフイルム写真でメンバー全コンビ10組の2ショット、メロメロなデジタル写真で爆イケソロカットなど、フルボリュームで届ける。
コンビページでは、「●●を3つのキーワードで表すと？」「●●にしか見せていない顔は？」といった相方に関する質問を、そしてソロページでは「寝るときなにを着てる？」といった一問一答など、インタビューも盛りだくさん。ほかにも、関係性を一言で答えた最新メンバー相関図（自画像付き）など、読みごたえたっぷりだ。
お互いをインスタントカメラで撮り合った、メンバー撮影ならではの表情連発なコラージュページも収録されている。なお、特別付録は「MILKFED.」調光サングラス、「クレヨンしんちゃん」メガネケース＆メガネ拭きの豪華3点セットとなっている。
「mini」9月号は8月10日発売。
※編集部のコメントは以下の通り。
＜編集部コメント全文＞
■編集部
あっちではソロ撮影、こっちではコンビ撮影、そっちではインタビューと、人海戦術で目が回るような取材時間でしたが、ひとつ撮影ウラバナシを！ 吉田くんと塩崎くんのコンビ撮影にて、ほっぺたをツンツンするポージングをリクエストしたところ、どちらがされるかで一悶着（笑）。塩崎くんの押しに負けた吉田くんと満足げな塩崎くんの表情にぜひご注目ください。 M!LK の皆さん、編集部からの盛りだくさんの要望に120%で応えてくださり大感謝です。
また、お互いを撮り合ったコラージュページの撮影の様子など、撮影メイキングはmini公式YouTubeで公開予定。本誌とあわせてお楽しみいただけるとうれしいです。フォトカード風メガネピンナップはホロ加工で今の M!LK にぴったりなキラキラ仕様に！ フォトプロップス風ピンナップは点線に沿って切り取れば、お出かけや遠征のお供はもちろん、ケーキやアイスに刺して、メンバーのお誕生日会や自分の誕生日に一緒にパーティするのもおすすめ。
こだわりにこだわって作った、表紙と特集とピンナップ2種、ぜひお手に取ってみてください！
【写真】モノクロもかっこいい！ M！LK「mini」9月号裏表紙にも登場
本号は「メガネ特集号」のため、表紙では全員メガネを着用。裏表紙はよく見ると「mini」のロゴが「m！lk」に!? という遊び心も加えている。また、M！LKスぺシャル付録として、“フォトプロップス風 M！LK とおでかけピンナップ”と“キラキラフォトカード風メガネピンナップ”付き。巻頭20ページ特集は、エモエモなフイルム写真でメンバー全コンビ10組の2ショット、メロメロなデジタル写真で爆イケソロカットなど、フルボリュームで届ける。
お互いをインスタントカメラで撮り合った、メンバー撮影ならではの表情連発なコラージュページも収録されている。なお、特別付録は「MILKFED.」調光サングラス、「クレヨンしんちゃん」メガネケース＆メガネ拭きの豪華3点セットとなっている。
「mini」9月号は8月10日発売。
※編集部のコメントは以下の通り。
＜編集部コメント全文＞
■編集部
あっちではソロ撮影、こっちではコンビ撮影、そっちではインタビューと、人海戦術で目が回るような取材時間でしたが、ひとつ撮影ウラバナシを！ 吉田くんと塩崎くんのコンビ撮影にて、ほっぺたをツンツンするポージングをリクエストしたところ、どちらがされるかで一悶着（笑）。塩崎くんの押しに負けた吉田くんと満足げな塩崎くんの表情にぜひご注目ください。 M!LK の皆さん、編集部からの盛りだくさんの要望に120%で応えてくださり大感謝です。
また、お互いを撮り合ったコラージュページの撮影の様子など、撮影メイキングはmini公式YouTubeで公開予定。本誌とあわせてお楽しみいただけるとうれしいです。フォトカード風メガネピンナップはホロ加工で今の M!LK にぴったりなキラキラ仕様に！ フォトプロップス風ピンナップは点線に沿って切り取れば、お出かけや遠征のお供はもちろん、ケーキやアイスに刺して、メンバーのお誕生日会や自分の誕生日に一緒にパーティするのもおすすめ。
こだわりにこだわって作った、表紙と特集とピンナップ2種、ぜひお手に取ってみてください！