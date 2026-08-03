「ゴジラ・ストア Nagoya」ゴジラが金屏風カラーに 名古屋テレビ塔セットなど開業記念商品を一挙公開
東海地区初となる常設のゴジラ公式ショップ「ゴジラ・ストア Nagoya」が、9月4日に愛知・名古屋パルコ西館8階にオープンする。このたび、開業を記念した限定フィギュアの販売やノベルティーの配布、館内の飲食店と連携したコラボ企画が発表された（以下、価格はすべて税込）。
【画像】この記事で紹介しているアイテム
開業記念商品「豪華絢爛Nagoya GOLD collection」では、4組のアーティストが手がけた「GODZILLA VINYL ART」全4商品を、9月と10月の2回に分けて発売。金屏風や名古屋テレビ塔など、名古屋にちなんだモチーフを取り入れた特別なラインナップとなっている。
9月販売分には、ソフビアーティスト集団・Frog Treeによる名古屋城旧本丸に伝わる重要文化財「金屏風」をイメージした「ゴジラ（1995） 浮世ノ絵 金屏風カラー」（6万3000円）が登場。絵巻物から抜け出したようなゴジラの造形に、豪華な金彩を施している。
同じく9月には、怪獣芸術家・ピコピコによるピンクゴールドに彩色された「ゴジラ（1964）」と、ゴジラ作品に幾度となく登場してきたランドマーク、名古屋テレビ塔（中部電力 MIRAI TOWER）を組み合わせたセット（1万2000円）も販売される。
10月販売分は、怪獣ソフビアーティスト・桃次郎が手がけた黒と金のコントラストが目を引く「ゴジラ（1971） 名古屋ゴールド」（3万3000円）。
もう一つ、藤目鉄平とKaoriが手がけたインディーズソフビメーカー・GYAROMIによる全身に金色のラメを練り込んだ「ヘドラ（1971）上陸期 golden sludge」（3万円）を販売。
上記4商品は、東宝の会員サービス「TOHO-ONE」会員を対象に、購入権の事前抽選を実施。当選者は指定期間中に「ゴジラ・ストア Nagoya」の店頭で購入できる。9月販売分の先行抽選は8月3日午前10時から12日午後1時まで、2次抽選は12日午後1時から18日午後1時まで受け付ける。
10月販売分の先行抽選は8月24日午後1時から9月8日午後1時まで、2次抽選は同日午後1時から14日午後1時まで。いずれの商品の受け取りは「ゴジラ・ストア Nagoya」の店頭のみ、発送や郵送には対応しない。
また、フィギュアメーカー「CCPJAPAN」のソフビ「ミドルサイズシリーズ」から、開業記念商品「MSS ゴジラ（1964）名古屋城イメージVer.」（4730円）の先行販売が決定。
映画『モスラ対ゴジラ』（1964年）で名古屋を舞台に暴れたゴジラを、名古屋城をイメージしてデザイン。ボディーには城壁を思わせるホワイトシルバーと瓦屋根をイメージした緑青色を使用し、背びれと、しっぽにかみついたモスラの幼虫を、しゃちほこを思わせるゴールドで彩色した。
開業日の9月4日からは、税込1万円以上の購入者へ「BE@RBRICK ゴジラ（1964）金塗装 100％」のプレゼントも実施。数量限定で、なくなり次第終了となる。
名古屋パルコ西館7階の「chano-ma」と「CHEESE＆DORIA.sweets」では、9月4日から23日まで限定コラボメニューも販売。各店舗でコラボメニューを含む1500円以上を注文すると、非売品のオリジナルキーリングが進呈される。こちらも、なくなり次第終了となる。
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開業記念商品「豪華絢爛Nagoya GOLD collection」では、4組のアーティストが手がけた「GODZILLA VINYL ART」全4商品を、9月と10月の2回に分けて発売。金屏風や名古屋テレビ塔など、名古屋にちなんだモチーフを取り入れた特別なラインナップとなっている。
同じく9月には、怪獣芸術家・ピコピコによるピンクゴールドに彩色された「ゴジラ（1964）」と、ゴジラ作品に幾度となく登場してきたランドマーク、名古屋テレビ塔（中部電力 MIRAI TOWER）を組み合わせたセット（1万2000円）も販売される。
10月販売分は、怪獣ソフビアーティスト・桃次郎が手がけた黒と金のコントラストが目を引く「ゴジラ（1971） 名古屋ゴールド」（3万3000円）。
もう一つ、藤目鉄平とKaoriが手がけたインディーズソフビメーカー・GYAROMIによる全身に金色のラメを練り込んだ「ヘドラ（1971）上陸期 golden sludge」（3万円）を販売。
上記4商品は、東宝の会員サービス「TOHO-ONE」会員を対象に、購入権の事前抽選を実施。当選者は指定期間中に「ゴジラ・ストア Nagoya」の店頭で購入できる。9月販売分の先行抽選は8月3日午前10時から12日午後1時まで、2次抽選は12日午後1時から18日午後1時まで受け付ける。
10月販売分の先行抽選は8月24日午後1時から9月8日午後1時まで、2次抽選は同日午後1時から14日午後1時まで。いずれの商品の受け取りは「ゴジラ・ストア Nagoya」の店頭のみ、発送や郵送には対応しない。
また、フィギュアメーカー「CCPJAPAN」のソフビ「ミドルサイズシリーズ」から、開業記念商品「MSS ゴジラ（1964）名古屋城イメージVer.」（4730円）の先行販売が決定。
映画『モスラ対ゴジラ』（1964年）で名古屋を舞台に暴れたゴジラを、名古屋城をイメージしてデザイン。ボディーには城壁を思わせるホワイトシルバーと瓦屋根をイメージした緑青色を使用し、背びれと、しっぽにかみついたモスラの幼虫を、しゃちほこを思わせるゴールドで彩色した。
開業日の9月4日からは、税込1万円以上の購入者へ「BE@RBRICK ゴジラ（1964）金塗装 100％」のプレゼントも実施。数量限定で、なくなり次第終了となる。
名古屋パルコ西館7階の「chano-ma」と「CHEESE＆DORIA.sweets」では、9月4日から23日まで限定コラボメニューも販売。各店舗でコラボメニューを含む1500円以上を注文すると、非売品のオリジナルキーリングが進呈される。こちらも、なくなり次第終了となる。