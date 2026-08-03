山田あい、ソロショット　※「山田あい」Instagram

写真拡大

　グラビアアイドル、タレントの山田あいが3日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛が相次いだ。

【写真】“グラビア界の超新星”山田あい、抜群プロポーション披露　水着ショットも（13枚）

　山田が投稿したのは車内でのオフショット。タイトなニットワンピース姿でポーズを決めており、ファンからは「スゴすぎる」「なんちゅうスタイル」「超カワイイ」「素敵過ぎるよ」などの反響が寄せられた。

　2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売している。

引用：「山田あい」X（@yamadaaiii0911）、Instagram（@_.yamada.aiii._）