“グラビア界の超新星”山田あい、タイトなニットワンピ姿にネット騒然「スゴすぎる」「なんちゅうスタイル」
グラビアアイドル、タレントの山田あいが3日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛が相次いだ。
【写真】“グラビア界の超新星”山田あい、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
山田が投稿したのは車内でのオフショット。タイトなニットワンピース姿でポーズを決めており、ファンからは「スゴすぎる」「なんちゅうスタイル」「超カワイイ」「素敵過ぎるよ」などの反響が寄せられた。
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売している。
引用：「山田あい」X（@yamadaaiii0911）、Instagram（@_.yamada.aiii._）
【写真】“グラビア界の超新星”山田あい、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
山田が投稿したのは車内でのオフショット。タイトなニットワンピース姿でポーズを決めており、ファンからは「スゴすぎる」「なんちゅうスタイル」「超カワイイ」「素敵過ぎるよ」などの反響が寄せられた。
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売している。
引用：「山田あい」X（@yamadaaiii0911）、Instagram（@_.yamada.aiii._）