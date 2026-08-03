羽生結弦「夢のよう！」と感激 「くまのプーさん」原作デビュー100周年を記念した特別コラボが実現
本日8月3日「はちみつの日」に、「くまのプーさん」とプロフィギュアスケーター羽生結弦による特別なコラボレーション企画「SHOWER OF HEARTーかがやくひかりのプレゼントー」が発表された。
【写真】羽生結弦の美しい跳躍
本商品企画は、今年10月14日に迎える「くまのプーさん」原作デビュー100周年を記念した特別なコラボレーション。
100年にわたり世界中で愛され続けてきた「くまのプーさん」の魅力を、羽生との特別な商品を通じて届けるとともに、プーさんがファンの日常に届けてきたやさしさやハピネスを、あらためて感じられる商品コレクションとなっている。
1926年、イギリスの児童小説家A.A.ミルンによって誕生した「くまのプーさん」は、優しさや友情、自分らしさを大切にする姿を通じて、世代や国境を超えて多くの人々に愛されている。その普遍的な魅力と温かな世界観は、今なお多くのファンの日常に寄り添い、日々の小さな幸せや心あたたまる時間を届け続けている。
そうしたプーさんの魅力に深く共感し、長年にわたり特別な存在として愛してきたのが羽生結弦だ。競技会後にリンクへ数多くのプーさんのぬいぐるみが投げ込まれる「プーさんシャワー」は、羽生とファンをつなぐ象徴的な光景として広く知られている。
今回の特別なコラボレーションが決まったことについて羽生は、「本当に驚きましたし、夢なのではないかと思うほど特別な気持ちでした。私にとって大切な存在であるプーさんと、このような形でご一緒できることをとても嬉しく思っています」とコメント。
「プーさん」の魅力について、「自由で優しいところ、そして何よりその愛らしさだと思います。誰にも何にも縛られず、自分らしく過ごしながらも仲間を大切にしている。少し抜けているところも含めて、だからこそ多くの人がプーさんを好きになるのだと思います」と語っている。
また、ファンとの特別な絆を象徴する存在でもあり、競技会での演技後にリンクへ数多くのプーさんのぬいぐるみが投げ込まれる「プーさんシャワー」について、「あの光景は一生忘れることのできない、かけがえのない思い出です。まるでプーさんに包まれているかのような景色で、私だけが見ることのできる特別なものとして今も大切に心にしまっています」と、その思い出を振り返った。
最後に、商品を手にするファンへのメッセージとして、「長年いつもそばにいてくれたプーさんとの、夢のような特別なコラボレーションが実現しました。細かなディテールにまで想いを込めていますので、ぜひ隅々まで楽しんでいただけたら嬉しいです！」とコメントした。
こうした特別なつながりへの感謝の想いを込めて、羽生自身が生地や色味の選定に携わったオリジナルアイテムやぬいぐるみをはじめ、羽生の衣装デザインをモチーフにした商品、さらには本企画のために描き下ろされたイラストを使用したアイテムなど、多彩な商品を展開。
本コラボレーション「SHOWER OF HEARTーかがやくひかりのプレゼントー」の商品は、10月上旬より、東京・渋谷TSUTAYA 1Fほかで発売予定。
【写真】羽生結弦の美しい跳躍
本商品企画は、今年10月14日に迎える「くまのプーさん」原作デビュー100周年を記念した特別なコラボレーション。
100年にわたり世界中で愛され続けてきた「くまのプーさん」の魅力を、羽生との特別な商品を通じて届けるとともに、プーさんがファンの日常に届けてきたやさしさやハピネスを、あらためて感じられる商品コレクションとなっている。
そうしたプーさんの魅力に深く共感し、長年にわたり特別な存在として愛してきたのが羽生結弦だ。競技会後にリンクへ数多くのプーさんのぬいぐるみが投げ込まれる「プーさんシャワー」は、羽生とファンをつなぐ象徴的な光景として広く知られている。
今回の特別なコラボレーションが決まったことについて羽生は、「本当に驚きましたし、夢なのではないかと思うほど特別な気持ちでした。私にとって大切な存在であるプーさんと、このような形でご一緒できることをとても嬉しく思っています」とコメント。
「プーさん」の魅力について、「自由で優しいところ、そして何よりその愛らしさだと思います。誰にも何にも縛られず、自分らしく過ごしながらも仲間を大切にしている。少し抜けているところも含めて、だからこそ多くの人がプーさんを好きになるのだと思います」と語っている。
また、ファンとの特別な絆を象徴する存在でもあり、競技会での演技後にリンクへ数多くのプーさんのぬいぐるみが投げ込まれる「プーさんシャワー」について、「あの光景は一生忘れることのできない、かけがえのない思い出です。まるでプーさんに包まれているかのような景色で、私だけが見ることのできる特別なものとして今も大切に心にしまっています」と、その思い出を振り返った。
最後に、商品を手にするファンへのメッセージとして、「長年いつもそばにいてくれたプーさんとの、夢のような特別なコラボレーションが実現しました。細かなディテールにまで想いを込めていますので、ぜひ隅々まで楽しんでいただけたら嬉しいです！」とコメントした。
こうした特別なつながりへの感謝の想いを込めて、羽生自身が生地や色味の選定に携わったオリジナルアイテムやぬいぐるみをはじめ、羽生の衣装デザインをモチーフにした商品、さらには本企画のために描き下ろされたイラストを使用したアイテムなど、多彩な商品を展開。
本コラボレーション「SHOWER OF HEARTーかがやくひかりのプレゼントー」の商品は、10月上旬より、東京・渋谷TSUTAYA 1Fほかで発売予定。