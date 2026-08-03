『スパイダーマン：BND』世界オープニング興収No.1 映画史上歴代2位の大ヒットスタート
日米同時公開された映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、2026年公開作品の世界オープニング興行収入No.1、映画史上歴代2位の大記録を樹立。日本でも初日興行収入・動員ともに2026年公開洋画No.1を記録したほか、歴代『スパイダーマン』シリーズ最高の初日興行収入をマーク。さらに週末3日間興行でも初登場No.1、2026年公開の実写洋画No.1を獲得するなど、記録ずくめの大ヒットスタートを切った。
【動画】それでもヒーローであり続ける！ 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最終予告
トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たな物語を描く本作が、7月31日に日米同時公開された。愛する人を守るため、世界中の人々の記憶から自らの存在を消し去る決断をしてから4年。孤独なヒーロー活動を続けるピーター・パーカーは、未知のDNA変異による“内なる脅威”と、ニューヨークを襲う“新たな敵”という2つの危機に直面する。
2026年最大級の話題作として公開前から大きな注目を集めていた本作は、待望の新章の幕開けにふさわしい驚異的なスタートを記録した。日本では公開初日に興行収入5億6543万4074円を記録し、2026年公開の洋画作品としてNo.1となる圧巻のスタートを切った。この数字は、トビー・マグワイア版、アンドリュー・ガーフィールド版を含む『スパイダーマン』シリーズ歴代No.1の初日興行収入となった。
さらに、公開3日間で動員97万3259人、興行収入15億5944万2594円を突破。並み居る話題作を抑え、動員・興行収入ともに堂々の第1位を獲得した。このオープニング3日間の興行収入は、2020年以降に公開された実写洋画としてNo.1を記録。トム・ホランド主演『スパイダーマン』シリーズとしても、歴代最高の動員・興行収入を記録する大ヒットスタートとなった。
一方、北米でも異次元のオープニングを記録している。公開初日の興行収入は約1億6800万ドル（約263億円、1ドル＝156円換算／8月3日時点）を記録し、公開3日間では約3億5500万ドル（約555億円）を突破。前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』のオープニング成績を上回り、『アベンジャーズ／エンドゲーム』に次ぐ映画史上歴代2位のオープニング興行収入となり、映画史に残る快挙を達成した。
全世界オープニング興行収入は約9億2700万ドル（約1450億円）に到達し、北米・全世界ともに2026年公開作品としてNo.1のオープニング成績。歴代『スパイダーマン』映画シリーズでも最高のオープニング成績を記録し、新たな歴史を刻む大ヒットスタートとなった。（※8月3日付 Box Office Mojo調べ）
前作から4年の時を経て、新たに目覚めた力に苦悩しながら、大切な人を守るため“親愛なる隣人”スパイダーマンとして戦うピーターを描いた本作。公開直後から絶賛の声が相次いでいる。
全米映画批評サイト「Rotten Tomatoes」では、批評家スコア90％、観客スコア98％（8月3日時点）という高評価を獲得。さらに、「トム・ホランドの最高のスパイダーマン映画であるだけでなく、史上最高のスパイダーマン映画の一つ」（The Hollywood Reporter）、「ユーモア、心温まる演技、そして華麗なアクションをすべて兼ね備えたトム・ホランドが、本作を素晴らしいものにしている」（Deadline）、「新鮮さと親しみやすさが絶妙なバランスで融合し、目を見張るようなアクションシーンと、ピーター・パーカーの心理をより感情的に描き出している。ここ20年で最高のスパイダーマン映画」（Collider）など、海外メディアからも高い評価が寄せられている。
アメリカと同日に公開を迎えた日本でも、チケット販売開始直後から完売が続出した「IMAX（R）限定日本最速上映」には、誰よりも早く新たな物語を体感したいファンが集結した。さらに、“スパイダーマンの日”となる8月1日にも、記念すべき一日を映画館で楽しもうと多くの観客が来場し、スパイダーマン新章を超満員の劇場で見届けた。
また、本作では映画史上初の「Shot For SCREENX」や、本国アメリカでは展開されていないIMAX上映など、多彩なプレミアムラージフォーマットでの上映にも予約が殺到。満席回が続出するなど、スパイダーマン旋風が全国へ広がっている。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は公開中。
トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たな物語を描く本作が、7月31日に日米同時公開された。愛する人を守るため、世界中の人々の記憶から自らの存在を消し去る決断をしてから4年。孤独なヒーロー活動を続けるピーター・パーカーは、未知のDNA変異による“内なる脅威”と、ニューヨークを襲う“新たな敵”という2つの危機に直面する。
2026年最大級の話題作として公開前から大きな注目を集めていた本作は、待望の新章の幕開けにふさわしい驚異的なスタートを記録した。日本では公開初日に興行収入5億6543万4074円を記録し、2026年公開の洋画作品としてNo.1となる圧巻のスタートを切った。この数字は、トビー・マグワイア版、アンドリュー・ガーフィールド版を含む『スパイダーマン』シリーズ歴代No.1の初日興行収入となった。
さらに、公開3日間で動員97万3259人、興行収入15億5944万2594円を突破。並み居る話題作を抑え、動員・興行収入ともに堂々の第1位を獲得した。このオープニング3日間の興行収入は、2020年以降に公開された実写洋画としてNo.1を記録。トム・ホランド主演『スパイダーマン』シリーズとしても、歴代最高の動員・興行収入を記録する大ヒットスタートとなった。
一方、北米でも異次元のオープニングを記録している。公開初日の興行収入は約1億6800万ドル（約263億円、1ドル＝156円換算／8月3日時点）を記録し、公開3日間では約3億5500万ドル（約555億円）を突破。前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』のオープニング成績を上回り、『アベンジャーズ／エンドゲーム』に次ぐ映画史上歴代2位のオープニング興行収入となり、映画史に残る快挙を達成した。
全世界オープニング興行収入は約9億2700万ドル（約1450億円）に到達し、北米・全世界ともに2026年公開作品としてNo.1のオープニング成績。歴代『スパイダーマン』映画シリーズでも最高のオープニング成績を記録し、新たな歴史を刻む大ヒットスタートとなった。（※8月3日付 Box Office Mojo調べ）
前作から4年の時を経て、新たに目覚めた力に苦悩しながら、大切な人を守るため“親愛なる隣人”スパイダーマンとして戦うピーターを描いた本作。公開直後から絶賛の声が相次いでいる。
全米映画批評サイト「Rotten Tomatoes」では、批評家スコア90％、観客スコア98％（8月3日時点）という高評価を獲得。さらに、「トム・ホランドの最高のスパイダーマン映画であるだけでなく、史上最高のスパイダーマン映画の一つ」（The Hollywood Reporter）、「ユーモア、心温まる演技、そして華麗なアクションをすべて兼ね備えたトム・ホランドが、本作を素晴らしいものにしている」（Deadline）、「新鮮さと親しみやすさが絶妙なバランスで融合し、目を見張るようなアクションシーンと、ピーター・パーカーの心理をより感情的に描き出している。ここ20年で最高のスパイダーマン映画」（Collider）など、海外メディアからも高い評価が寄せられている。
アメリカと同日に公開を迎えた日本でも、チケット販売開始直後から完売が続出した「IMAX（R）限定日本最速上映」には、誰よりも早く新たな物語を体感したいファンが集結した。さらに、“スパイダーマンの日”となる8月1日にも、記念すべき一日を映画館で楽しもうと多くの観客が来場し、スパイダーマン新章を超満員の劇場で見届けた。
また、本作では映画史上初の「Shot For SCREENX」や、本国アメリカでは展開されていないIMAX上映など、多彩なプレミアムラージフォーマットでの上映にも予約が殺到。満席回が続出するなど、スパイダーマン旋風が全国へ広がっている。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は公開中。