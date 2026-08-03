『ジャンプSQ.』発売前に重版決定 『新テニスの王子様』完結号で付録に注目集まる！ジャンプ系雑誌、異例の重版続く
漫画『新テニスの王子様』（作者・許斐剛）が、8月4日発売の連載誌『ジャンプSQ.』9月号で最終回を迎えることを受け、『ジャンプSQ.』同号が重版されることが決定した。同号は『新テニスの王子様』完結号で、前代未聞となる許斐剛 feat.テニプリファミリアによる新曲CD「ラケットに想い出詰め込んで」が付録としてついてくることでも注目が集まっていた。
【画像】テニプリ完結号！『ジャンプSQ.』発売前に重版決定の経緯全文
同号では、漫画『テニスの王子様』シリーズが完結し、1999年の連載開始から続いたシリーズ27年の物語の歴史に幕を下ろすことで話題に。
公式Xでは「『ジャンプSQ.』2026年9月号重版のお知らせ」とし「2026年8月4日(火)発売予定の『ジャンプSQ.』9月号につきまして、非常に大きな反響をいただきましたので、重版を決定いたしました。重版分は、2026年8月26日(水)以降、順次書店に到着する予定です」と説明。
続けて「また、583ページに掲載の応募者全員サービス『新テニスの王子様』完結記念、最終話B5複製原稿プリントセットmini」については、応募期間を延長し、以下に変更いたします。締切：2026年9月30日(水)当日消印有効(「少年ジャンプ+」「ゼブラック」の電子版は同日16:59まで) 賞品発送予定時期:2027年1月上旬以降」と伝えた。
付録について『テニスの王子様』公式Xでは「【前代未聞のスペシャル付録！】「ジャンプSQ.」9月号には許斐剛 feat.テニプリファミリアによる新曲CD『ラケットに想い出詰め込んで』が付録としてつきます！テニプリ27年間の集大成の一曲！豪華声優陣・テニミュキャストはじめ参加人数は総勢143名！これを逃すと絶対に手に入らない永久保存版」と説明している。
なお、『ジャンプ』と言えば、『ONE PIECEカード』が付録になることで、7月13日に発売された『週刊少年ジャンプ』は、発売前に通常より50万部増で発行しており、『ジャンプ』系の重版が続いている。
『テニスの王子様』（テニプリ）は、青春学園中等部テニス部に所属する天才中学生・越前リョーマが、テニスを通して仲間たちと成長し、個性豊かなライバルたちとの戦いを描いた青春ストーリー。1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、2001年にテレビアニメ化、2003年にミュージカル化、2006年には本郷奏多主演で実写映画化された人気作品で、コミックスのシリーズ累計発行部数は6000万部を突破している。
漫画の続編は2009年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプSQ.』にて連載がスタート。物語は世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げている。
【画像】テニプリ完結号！『ジャンプSQ.』発売前に重版決定の経緯全文
同号では、漫画『テニスの王子様』シリーズが完結し、1999年の連載開始から続いたシリーズ27年の物語の歴史に幕を下ろすことで話題に。
続けて「また、583ページに掲載の応募者全員サービス『新テニスの王子様』完結記念、最終話B5複製原稿プリントセットmini」については、応募期間を延長し、以下に変更いたします。締切：2026年9月30日(水)当日消印有効(「少年ジャンプ+」「ゼブラック」の電子版は同日16:59まで) 賞品発送予定時期:2027年1月上旬以降」と伝えた。
付録について『テニスの王子様』公式Xでは「【前代未聞のスペシャル付録！】「ジャンプSQ.」9月号には許斐剛 feat.テニプリファミリアによる新曲CD『ラケットに想い出詰め込んで』が付録としてつきます！テニプリ27年間の集大成の一曲！豪華声優陣・テニミュキャストはじめ参加人数は総勢143名！これを逃すと絶対に手に入らない永久保存版」と説明している。
なお、『ジャンプ』と言えば、『ONE PIECEカード』が付録になることで、7月13日に発売された『週刊少年ジャンプ』は、発売前に通常より50万部増で発行しており、『ジャンプ』系の重版が続いている。
『テニスの王子様』（テニプリ）は、青春学園中等部テニス部に所属する天才中学生・越前リョーマが、テニスを通して仲間たちと成長し、個性豊かなライバルたちとの戦いを描いた青春ストーリー。1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、2001年にテレビアニメ化、2003年にミュージカル化、2006年には本郷奏多主演で実写映画化された人気作品で、コミックスのシリーズ累計発行部数は6000万部を突破している。
漫画の続編は2009年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプSQ.』にて連載がスタート。物語は世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げている。
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