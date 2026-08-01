ご飯泥棒間違いなし！フライパン一つで簡単に作れる「白菜のそぼろ煮」
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「とろとろ白菜のそぼろ煮」と題した動画を公開した。フライパン一つで簡単に作れ、白菜の甘みと旨味を存分に味わえる一品を紹介している。
動画の冒頭でしらっちは、「白菜の旨味と甘みを引き出すならこの食べ方しないと絶対に損ですね」「良かったこんな美味しい食べ方に出会えて」と語り、レシピへの強い自信を見せている。
調理工程は非常にシンプルだ。フライパンにたっぷりのひき肉を敷き詰め、その上にざく切りにした白菜を乗せていく。味付けには、ほんだし、醤油、酒、みりん、砂糖といった家庭にある定番の調味料を使用。そこに水と鷹の爪を加え、蓋をしてじっくりと煮込んでいく。
白菜がくったりと柔らかくなったら全体を軽くかき混ぜ、仕上げに水溶き片栗粉でとろみをつけるのがポイント。ひき肉の旨味が溶け出したスープが白菜にしっかりと絡み、食欲をそそる仕上がりとなっている。最後にお皿に盛り付け、ネギと鷹の爪をトッピングして完成だ。
これからの季節、余りがちな白菜を美味しく消費できるこのレシピ。今日の夕食のメインディッシュに、ぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・ひき肉 400g（動画では500g使用）
・白菜 1/4個
・ほんだし 小さじ1
・醤油 大さじ2
・酒 大さじ2
・みりん 大さじ2
・砂糖 大さじ2
・鷹の爪 ひとつまみ（煮込み用）＋適量（トッピング用）
・水 300ml
・水溶き片栗粉 適量
・ネギ 適量
［作り方］
1. フライパンにひき肉を広げ入れ、その上に白菜を乗せる。
2. ほんだし、醤油、酒、みりん、砂糖、鷹の爪、水を加える。
3. フライパンに蓋をして、白菜が柔らかくなるまでしばらく煮込む。
4. 蓋を開け、全体を軽くかき混ぜる。
5. 水溶き片栗粉を加え、全体にとろみをつける。
6. 器に盛り付け、お好みで鷹の爪とネギを散らして完成。
動画の冒頭でしらっちは、「白菜の旨味と甘みを引き出すならこの食べ方しないと絶対に損ですね」「良かったこんな美味しい食べ方に出会えて」と語り、レシピへの強い自信を見せている。
調理工程は非常にシンプルだ。フライパンにたっぷりのひき肉を敷き詰め、その上にざく切りにした白菜を乗せていく。味付けには、ほんだし、醤油、酒、みりん、砂糖といった家庭にある定番の調味料を使用。そこに水と鷹の爪を加え、蓋をしてじっくりと煮込んでいく。
白菜がくったりと柔らかくなったら全体を軽くかき混ぜ、仕上げに水溶き片栗粉でとろみをつけるのがポイント。ひき肉の旨味が溶け出したスープが白菜にしっかりと絡み、食欲をそそる仕上がりとなっている。最後にお皿に盛り付け、ネギと鷹の爪をトッピングして完成だ。
これからの季節、余りがちな白菜を美味しく消費できるこのレシピ。今日の夕食のメインディッシュに、ぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・ひき肉 400g（動画では500g使用）
・白菜 1/4個
・ほんだし 小さじ1
・醤油 大さじ2
・酒 大さじ2
・みりん 大さじ2
・砂糖 大さじ2
・鷹の爪 ひとつまみ（煮込み用）＋適量（トッピング用）
・水 300ml
・水溶き片栗粉 適量
・ネギ 適量
［作り方］
1. フライパンにひき肉を広げ入れ、その上に白菜を乗せる。
2. ほんだし、醤油、酒、みりん、砂糖、鷹の爪、水を加える。
3. フライパンに蓋をして、白菜が柔らかくなるまでしばらく煮込む。
4. 蓋を開け、全体を軽くかき混ぜる。
5. 水溶き片栗粉を加え、全体にとろみをつける。
6. 器に盛り付け、お好みで鷹の爪とネギを散らして完成。
YouTubeの動画内容
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