『夫婦と16歳』“美子”かたせ梨乃、夫婦の修羅場に遭遇 まさかの反応に視聴者ツッコミ「棚ぼた顔やめて笑」「隠せてない」
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第5話が30日深夜に放送され、夫婦の修羅場に遭遇してしまった美子（かたせ）の反応が描かれると、ネット上には「やばい」「棚ぼた顔やめて笑笑笑」「隠せてないよ」といった声が相次いだ。
【写真】決定的瞬間を目撃した美子（かたせ梨乃）と冴（岡田結実）『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第5話より
結婚して一年が経つ野村紘（豆原）と冴（岡田結実）。そろそろ子どもがほしいという冴に対して、紘の表情は曇っていく。そんな中、“親友”冴から相談を受けた美子の妄想は膨らみ、二人の子どもを抱きたいとあらゆる手を尽くし始める。
一方、冴からの期待にプレッシャーを感じている紘は、バーで同僚の菜々子（北村優衣）と遭遇。紘が夫婦関係の悩みを打ち明けると、菜々子から不意に「私とホテル行く？」と誘われる。
紘は冗談めかして断るものの、妻子持ちの彼氏と別れたばかりという菜々子から後日ディナーに誘われる。彼女に仕事上での“大きな借り”があった紘は断りきれずディナーに同行する。
食事のあと、菜々子から再びホテルに誘われてしまう紘。さらに菜々子は必死に抵抗する紘の唇を強引に奪う。そんな中、菜々子と紘のキスを美子と冴が目撃。紘は必死に弁明し、その場で土下座をしながら冴に謝罪する。
冴は紘の話に理解は示すものの「でも、これ…離婚だわ」とポツリ。紘が思わず絶句する隣で、美子は「り…離婚」と驚きつつも、込み上げる笑みを抑えようとするのだった…。
“チャンス到来”とばかりに紘と冴の離婚を期待してしまう美子の絶妙な表情が映し出されると、ネット上には「離婚って言葉に嬉しさ出ちゃってるのやばい」「美子さん喜ぶんじゃないよー！」「棚ぼた顔やめて笑笑笑」「にやにやが隠せてないよ」「笑みが隠しきれてない」などのツッコミが集まっていた。
【写真】決定的瞬間を目撃した美子（かたせ梨乃）と冴（岡田結実）『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第5話より
結婚して一年が経つ野村紘（豆原）と冴（岡田結実）。そろそろ子どもがほしいという冴に対して、紘の表情は曇っていく。そんな中、“親友”冴から相談を受けた美子の妄想は膨らみ、二人の子どもを抱きたいとあらゆる手を尽くし始める。
紘は冗談めかして断るものの、妻子持ちの彼氏と別れたばかりという菜々子から後日ディナーに誘われる。彼女に仕事上での“大きな借り”があった紘は断りきれずディナーに同行する。
食事のあと、菜々子から再びホテルに誘われてしまう紘。さらに菜々子は必死に抵抗する紘の唇を強引に奪う。そんな中、菜々子と紘のキスを美子と冴が目撃。紘は必死に弁明し、その場で土下座をしながら冴に謝罪する。
冴は紘の話に理解は示すものの「でも、これ…離婚だわ」とポツリ。紘が思わず絶句する隣で、美子は「り…離婚」と驚きつつも、込み上げる笑みを抑えようとするのだった…。
“チャンス到来”とばかりに紘と冴の離婚を期待してしまう美子の絶妙な表情が映し出されると、ネット上には「離婚って言葉に嬉しさ出ちゃってるのやばい」「美子さん喜ぶんじゃないよー！」「棚ぼた顔やめて笑笑笑」「にやにやが隠せてないよ」「笑みが隠しきれてない」などのツッコミが集まっていた。