◇ア・リーグ ホワイトソックス6―5ヤンキース（2026年7月29日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は29日（日本時間30日）、ヤンキース戦で起死回生の同点ソロを放ち、延長12回の末のサヨナラ勝ちに貢献した。今季23号は1年目の日本選手ではドジャース・大谷の22本を抜き、最多のブルージェイズ・岡本に1本差に迫った。故郷の熊本が最大震度7の地震で大きな被害を受けた中、絶対に諦めない姿勢を力強く示し、故郷への思いをバットに込めた。

初回に4点を先制され、打線は6回までわずか1安打と沈黙していた。簡単ではないビハインドを背負い、1―4で8回を迎えた。だが、諦める人間など今のホワイトソックスベンチには誰一人いない。1死から、アントナッチの8号2ランで1点差に迫った。そして打席に村上。ブラックバーンの初球だった。低めのカーブを豪快にすくい上げると、中堅左の最前列で23号同点ソロが弾んだ。

右手を掲げ、興奮のるつぼと化した本拠地のファンをあおるように軽く指先を揺らした。起死回生の一撃。「ある程度（カーブは）頭に入っていたし、反応して打つことができた」と誇った。

故郷の熊本が地震で大きな被害を受けた。チームメートからは気遣う声をかけられたといい「みんな心配してくれる。凄くありがたい」と感謝する。被災者に向け、前日には「こういった時こそ少しでも力になれるように頑張りたい」と話していた。インスタグラムでは「朝から心苦しいニュースでびっくりしています。自分の命を第一に行動してください」と訴えた。さまざまな思いをスイングに込めるように、球を呼び込み振り抜いた。

4―5の延長11回にはタイブレークの走者として揺さぶった。2死三塁で相手捕手のけん制悪送球を誘い、同点の生還を果たした。村上が流れを呼び込み、延長12回の末にサヨナラ勝ち。ウィル・ベナブル監督は「語り尽くせないよ。全体的に見ても素晴らしい内容だった」と興奮を抑えられない様子だった。

大谷がエンゼルス時代のメジャー1年目、18年に記録した本塁打数を超えた。それでも「大谷さんは23歳で（海を）渡り、僕は（もう）26歳でプロ9年目。そこはプライドを持っている」と自負をのぞかせた。同じく今年海を渡ったブルージェイズ・岡本の24本には1本差に迫った。

「これで負けると勝つとでは全然違う。凄く良かった」。昨季まで3年連続100敗以上のチームを、ア・リーグ中地区首位快走に引っ張る村上は実感を込めた。16年4月、九州学院2年生の時に熊本地震を経験。一時は練習もできなかったが将来の夢を諦めることなく、今は米国でバットを振る。故郷への強い思いを胸に、変わらない姿勢を示し続ける。

≪日本選手の合計本塁打数が昨季超え≫村上の23号で今季の日本選手の合計本塁打数が92本（岡本24、大谷23、村上23、鈴木18、吉田4）となり、昨季の合計数を抜いて歴代最多となった。昨年は91本（大谷55、鈴木32、吉田4）だった。

≪16年高校時代に被災しヤクルト3年目から支援活動≫村上は16年4月14日、野球部の練習後に自転車で帰宅中に最大震度7の熊本地震に襲われた。学校は被災者に開放され、避難所の体育館へ向かい被災者の手助けに尽力した。ボランティア活動に従事した一方、多くの支援も受け、「いつか自分もそういうことができたら」という思いを抱くようになったという。ヤクルト時代のプロ3年目からは本塁打を一本打つごとに熊本城の復旧のために一定額を寄付。熊本城の復旧支援以外にも、匿名で団体や施設に寄付したことは数多い。今季は新たに寄付プロジェクト兼ブランド「Beve（ベベ）」を自ら設立し、社会貢献活動の幅も広げている。