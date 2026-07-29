イケメンハンバーガーショップ店長と美人タレントがヴィラで一夜過ごす ベッドでの“熱烈キス”に峯岸みなみら大絶叫
ABEMAは、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズンとして、『シャッフルアイランド Season7』の第4話を、28日午後9時から放送した。
【番組カット】お風呂で密着するハンバーガーショップ店長＆美人タレント
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。
2021年に初回シーズンを放送し、シーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころに。
スタジオMCには、前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福が続投。テーマソングは前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」を起用し、本能むき出しの恋愛模様を鮮やかに彩る。
第3話の終盤、恒例の「赤い貝」によるシャッフルタイムかと思いきや、突如現れたのは謎の“光る貝”。それを引いたハンバーガーショップ店長・てったと、タレント・なつみの2人には、「今すぐ港に向かってください」という非情な指令が下された。
第4話では、シリーズ史上初となる新エリア“Island FLASH”へ移動した2人に過酷なミッションが立ちはだかる。その内容は、「光の指示を頼りにゴールを見つけ、貝の光が消えるまでに辿り着けなければ即強制帰国」というもの。2人は光を頼りに海辺を走り、さらにてったがなつみをおんぶして海の中を突き進む。なんとか到着した先に待ち構えていたのは、おしゃれなヴィラ。てったとなつみは、翌朝7時までこのヴィラで2人きりで過ごすことになった。
酒を飲んだてったは、「ずっとなつみちゃんに会いたかった」と早速アピール。さらにお風呂にも2人で入り、「タイプはなつみちゃんみたいな人。大人っぽくてよく笑って、きれいでかわいい人」と猛アプローチを仕掛け、“Island BLUE”できよと距離を縮めていたなつみもタジタジに。さらにベッドに入ると、てったは翌朝の別れを惜しむように「“Island BLUE”行くわ、待ってて」「本当にかわいいね」と告げながらキス。これにはスタジオも大絶叫し、第4話ゲストで俳優の小宮璃央は「ありがとうございます！」と大はしゃぎとなった。
スタジオでは、きよと距離を縮めていたなつみがてったとキスをしたことについて話が持ちきりとなり、峯岸は「きよに会った時にとてつもない罪悪感に駆られる気がする…」とポツリ。一方、てったが急速になつみと距離を縮めたことについては、「100点満点の距離の縮め方だった。グイって行き過ぎないけど、ちゃんと異性として見ている感じは伝わった」と絶賛した。
【番組カット】お風呂で密着するハンバーガーショップ店長＆美人タレント
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。
スタジオMCには、前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福が続投。テーマソングは前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」を起用し、本能むき出しの恋愛模様を鮮やかに彩る。
第3話の終盤、恒例の「赤い貝」によるシャッフルタイムかと思いきや、突如現れたのは謎の“光る貝”。それを引いたハンバーガーショップ店長・てったと、タレント・なつみの2人には、「今すぐ港に向かってください」という非情な指令が下された。
第4話では、シリーズ史上初となる新エリア“Island FLASH”へ移動した2人に過酷なミッションが立ちはだかる。その内容は、「光の指示を頼りにゴールを見つけ、貝の光が消えるまでに辿り着けなければ即強制帰国」というもの。2人は光を頼りに海辺を走り、さらにてったがなつみをおんぶして海の中を突き進む。なんとか到着した先に待ち構えていたのは、おしゃれなヴィラ。てったとなつみは、翌朝7時までこのヴィラで2人きりで過ごすことになった。
酒を飲んだてったは、「ずっとなつみちゃんに会いたかった」と早速アピール。さらにお風呂にも2人で入り、「タイプはなつみちゃんみたいな人。大人っぽくてよく笑って、きれいでかわいい人」と猛アプローチを仕掛け、“Island BLUE”できよと距離を縮めていたなつみもタジタジに。さらにベッドに入ると、てったは翌朝の別れを惜しむように「“Island BLUE”行くわ、待ってて」「本当にかわいいね」と告げながらキス。これにはスタジオも大絶叫し、第4話ゲストで俳優の小宮璃央は「ありがとうございます！」と大はしゃぎとなった。
スタジオでは、きよと距離を縮めていたなつみがてったとキスをしたことについて話が持ちきりとなり、峯岸は「きよに会った時にとてつもない罪悪感に駆られる気がする…」とポツリ。一方、てったが急速になつみと距離を縮めたことについては、「100点満点の距離の縮め方だった。グイって行き過ぎないけど、ちゃんと異性として見ている感じは伝わった」と絶賛した。