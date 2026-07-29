映画「TOKYO MER」、鹿児島での舞台挨拶イベント中止発表「令和8年熊本地震」発生に伴い「諸般の事情を総合的に判断」
【モデルプレス＝2026/07/29】劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）の公式サイトが7月29日に更新された。7月28日、熊本県を震源とする最大震度7の地震が発生したことを受け、8月1日に開催予定だった舞台挨拶イベントを中止すると発表した。
【写真】鈴木亮平のお忍びプライベートショット
同サイトでは「7月28日に発生した令和8年熊本地震により被災された皆様、そして今なお不安な時を過ごされている皆様に、深くお見舞いを申し上げます」とし「8月1日に鹿児島ミッテ10にて予定しておりました舞台挨拶イベントにつきまして諸般の事情を総合的に判断し、開催を中止させて頂くこととなりました」と報告した。「被災された皆様が一日も早く日常生活を取り戻されることを、そして改めて鹿児島の皆様にお会いできる日が来ることを、心より祈っております」とつづっている。
気象庁は、2026年7月28日16時27分頃に熊本県熊本地方の深さ16kmでマグニチュード7.1の地震が発生し、熊本県宇城市及び氷川町で震度7を観測したほか、中部地方から九州地方にかけて震度6強〜1が観測されたことを発表した。（令和8月28日20時時点）
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。2023年4月に1作目、2025年8月には2作目となる劇場版『TOKYO MER南海ミッション』が公開。沖縄と鹿児島にまたがる離島での医療充実を目指した、海を渡る新チーム【南海MER】が誕生した。
鈴木亮平・賀来賢人だけでなく、シリーズ初期から作品を支える菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子の続投も発表され、さらには赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志という新キャストが新たに加わり、【新生TOKYO MER】チームが誕生することが明かされている。さらに、これまでの劇場版2作に登場した杏と古川雄大（【YOKOHAMA MER】）、江口洋介・高杉真宙・生見愛瑠・宮澤エマ（【南海MER】）の出演や、かつて【TOKYO MER】として活躍した中条あやみ、小手伸也、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）、フォンチー、伊藤淳史の出演も明らかになっている。（modelpress編集部）
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◆「TOKYO MER」舞台挨拶イベント、中止発表
同サイトでは「7月28日に発生した令和8年熊本地震により被災された皆様、そして今なお不安な時を過ごされている皆様に、深くお見舞いを申し上げます」とし「8月1日に鹿児島ミッテ10にて予定しておりました舞台挨拶イベントにつきまして諸般の事情を総合的に判断し、開催を中止させて頂くこととなりました」と報告した。「被災された皆様が一日も早く日常生活を取り戻されることを、そして改めて鹿児島の皆様にお会いできる日が来ることを、心より祈っております」とつづっている。
◆令和8年熊本地震
気象庁は、2026年7月28日16時27分頃に熊本県熊本地方の深さ16kmでマグニチュード7.1の地震が発生し、熊本県宇城市及び氷川町で震度7を観測したほか、中部地方から九州地方にかけて震度6強〜1が観測されたことを発表した。（令和8月28日20時時点）
◆鈴木亮平主演「TOKYO MER」
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。2023年4月に1作目、2025年8月には2作目となる劇場版『TOKYO MER南海ミッション』が公開。沖縄と鹿児島にまたがる離島での医療充実を目指した、海を渡る新チーム【南海MER】が誕生した。
鈴木亮平・賀来賢人だけでなく、シリーズ初期から作品を支える菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子の続投も発表され、さらには赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志という新キャストが新たに加わり、【新生TOKYO MER】チームが誕生することが明かされている。さらに、これまでの劇場版2作に登場した杏と古川雄大（【YOKOHAMA MER】）、江口洋介・高杉真宙・生見愛瑠・宮澤エマ（【南海MER】）の出演や、かつて【TOKYO MER】として活躍した中条あやみ、小手伸也、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）、フォンチー、伊藤淳史の出演も明らかになっている。（modelpress編集部）
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